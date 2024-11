CEO Alexander Vantyghem ruilt Cercle Brugge voor Voetbalbond: “Wil meer bij mijn gezin zijn”

CEO Alexander Vantyghem gaat straks aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. Hij wordt er directeur van het juridische en de competitie-afdeling, maar blijft nog aan de slag tot er een opvolger is. Vorig weekend was Vantyghem nog in de VS om de transfer van Kévin Denkey verder af te ronden.

Alexander Vantyghem, woonachtig in Sint-Denijs-Westrem, noemt het een keuze om familiale redenen. “De beslissing komt met heel veel spijt in het hart. Maar een job bij Cercle is elk weekend. En de zomervakantie is een zeer drukke periode. Met twee kinderen van vijf en drie jaar zijn dat net de momenten om hen te zien. Ik heb zelf mijn vader op jonge leeftijd verloren en wil opnieuw meer bij mijn gezin zijn op de momenten dat de kinderen ook thuis zijn.”

Om de continuïteit van Cercle te garanderen blijft Vantyghem op post tot de opvolger bekend is. Bij de voetbalbond zal hij enerzijds instaan voor het juridische. “Het tweede grote luik is de organisatie rond de voetbalcompetities in ons land. Dit voornamelijk voor eerste en tweede klasse, aangezien de lagere reeksen georganiseerd worden door Voetbal Vlaanderen en de ACFF.”

Transfer Denkey

De huidige CEO van Cercle vergezelde het voorbije weekend Kévin Denkey naar Ohio in de VS, naar de voetbalclub FCCincinnati die in de MLS uitkomt. “Niet omdat de deal helemaal rond is, maar wel ver gevorderd. De reden dat dit het voorbije weekend gebeurde is dat er nu een internationale break is. En dat er geen akkoord gevonden werd met de Togolose voetbalbond om Kévin maandag en dinsdag te laten afreizen. Hij moest dan het nationale team van zijn land vervoegen. Het was dan aan ons de keuze om de deal snel proberen af te ronden of er twee weken mee te wachten. Je weet dat er in het voetbal bij zo’n transfer in twee weken veel kan gebeuren.”

Veel vooruitgang

Dat risico wilde Cercle niet nemen en er werd beslist om vorig weekend naar Cincinnati te gaan. “We hebben daar heel wat vooruitgang gemaakt. Er zijn nog wat punten en komma’s die moeten gezet worden. Bijvoorbeeld ook of we Kévin bij Cercle nog tot de winterstop kunnen opstellen. Uiteraard is dat onze bedoeling. Daar wordt nu nog over gesproken.” (ACR)