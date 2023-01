Brugge zal Gouden Schoen Simon Mignolet niet ontvangen op stadhuis

Tevergeefs vroeg Clubsupporter en gemeenteraadslid Stefaan Sintobin (VB) maandagavond tijdens de gemeenteraad aan het Brugs stadsbestuur om Gouden Schoen Simon Mignolet op het stadhuis te ontvangen, in aanwezigheid van de voltallige gemeenteraad. “De doelman van Club is een echte ambassadeur voor Brugge.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) uitte zijn waardering voor de prestaties van Simon Mignolet: “Maar hij is afkomstig uit Sint-Truiden en woont in Knokke-Heist. Een ontvangst op het stadhuis in aanwezigheid van de voltallige gemeenteraad is bij mijn weten nog nooit gebeurd, sinds ik politicus ben.”

“In regel ontvangen wij enkel verdienstelijke Bruggelingen. Ik heb contact genomen met Club Brugge, deze sportclub heeft mij gevraagd om Simon Mignolet niet uit te nodigen. Eerdere Gouden Schoenen als Ruud Vormer en Hans Vanaken zijn ook niet naar het stadhuis gekomen. Het zou vreemd overkomen, als we enkel voor Simon Mignolet een uitzondering zouden maken”, aldus Dirk De fauw.

Sneer

Stefaan Sintobin deed nog een poging: “Simon Mignolets reddingen tijdens Europese matchen vorig jaar waren uitzonderlijk. Het is niet omdat hij een Limburger is, dat wij hem die eer niet moeten gunnen. Indien hij een Antwerpenaar was, had ik die vraag nooit gesteld.”

Hij eindigde zijn interpellatie met een sneer: “BlackLivesMatter was wel welkom op het stadhuis, Simon Mignolet niet…”