Bram Gekiere promoot 8-a-side-competitie

Sedert enkele jaren pakt Voetbal Vlaanderen uit met een competitie voor veteranen. Oud-spelers of sportievelingen die de leeftijd van 35 jaar overschreden hebben en die graag nog eens tegen een balletje trappen komen er aan hun trekken. SCT Menen sprong meteen op de kar, en ziet de belangstelling voor deze 8-a-side + stelselmatig groeien.

De wedstrijden, met acht tegen acht, worden in tornooivorm afgewerkt. Onlangs moesten de ‘oudjes’ van Sporting het in het Meense Vaubanstadion opnemen tegen WS Lauwe, SV Rumbeke, SV Moorslede en Rekkem Sport. “Omdat deelnemen belangrijker is dan winnen, worden geen resultaten weergegeven”, zegt Bram Gekiere.

“De sfeer is gewoonweg schitterend. Of er dan nooit gediscuteerd wordt over een of andere fase? Dat wel, maar de keren dat het gebeurt zijn op één hand te tellen. De wedstrijden, op de helft van het terrein, worden in tweemaal tien minuten afgewerkt. Daarna krijg je rust voorgeschreven en moet je het tegen een andere ploeg opnemen. Het is de bedoeling dat je gedurende één uur je voetbalhart kan ophalen.”

Veel meeval

“Deze formule kent veel meeval. Steevast komen er nog ploegen bij. Bij Voetbal Vlaanderen hopen ze dat ook de dames zich tot deze formule laten verleiden. Onze ploeg bestaat grotendeels uit oud-voetballers en jeugdtrainers. Maar iedereen die de leeftijd van 35 jaar bereikt heeft, is welkom”, klinkt het.

De 42-jarige Bram Gekiere versleet zijn eerste voetbalschoenen bij WS Lauwe. Hij haalde er zelfs de eerste ploeg. Maar pas toen hij de overstap maakte naar Menen, kwam de grote doorbraak.

“Bij White Star, dat toen ook zijn ding deed in het nationaal voetbal, was ik nog niet voldoende rijp om een vaste stek op te eisen. Bij Sporting, toen in tweede provinciale, kon ik langzaam groeien. Ik heb er twaalf seizoenen kunnen genieten en de opgang meegemaakt tot in derde afdeling. Uiteindelijk ben ik na meer dan 300 wedstrijden in de eerste ploeg teruggekeerd naar mijn ploeg van herkomst. De cirkel was rond. Wegens blessures moest ik op mijn 37ste voorgoed afhaken. Met deze 8-a-side-competitie kan ik op mijn oude dag nog voluit van het spelletje genieten”, besluit Bram Gekiere. (AV)