Borussia Bonte is vaste waarde competitie

Borussia Bonte is een van de trouwste deelnemers aan de Ingelmunsterse minivoetbalcompetitie, waarvan Rik Vankeirsbilck de stichter en Joost Bonte een van de stuwende krachten was. De ploeg kende in de loop der tijden verschillende naamswijzigingen zoals Tennisclub de Mandel, Verzekeringen Vanneste, de Groene Bie en Celtic Bonte. Villa Bonte werd de opvolger en nam de kleuren aan van Aston Villa. Naar het voorbeeld van Borussia Dortmund werd het uiteindelijk Borussia Bonte. Het gaat om een homogene ploeg zonder vedetten, aangevuld met ervaren jeugdspelers. Op de foto bovenaan v.l.n.r. Youssef Ouassou, Seyedin Brojeni, Mohammed Ouassou en Chedar Kouider; onderaan Mefrouche Hanza, Amine Belkadi en Ahouna Mohhammed. (CLY/foto CLY)