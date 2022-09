Blessurezorgen bij KV Oostende vallen (bijna) weg

KV Oostende trekt zaterdagavond naar Cercle Brugge voor – alweer – een belangrijke wedstrijd in de strijd om het behoud. Opvallend: trainer Yves Vanderhaeghe beschikt over een nagenoeg fitte kern.

Vorig seizoen won KVO met 0-1 op het veld van Cercle dankzij een wondermooie goal van Maxime D’Arpino. De Franse middenvelder is er dit weekend niet bij: hij revalideert nog van zijn zware knieblessure die hij vorig seizoen opliep. Opvallend genoeg is hij ook de enige afwezige in de wedstrijdselectie. Cameron McGeehan, Brecht Capon en Fanos Katelaris, voorheen afwezig met kleine kwetsuren, zijn dus allemaal fit en opgenomen in de kern. Vanderhaeghe moet het ook zien te rooien zonder de geschorste Alessandro Albanese. Theo Ndicka is misschien wel de meest opvallende afwezige, samen met Siebe Wylin en Manuel Osifo.

Als KVO zaterdag wint, slaan ze een kloof van zeven punten op de Bruggelingen.