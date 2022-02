Bjorn Renty, een voetbaldroom die uitkwam: “Pas op mijn 18de kreeg ik een groeischeut”

Al meer dan veertig jaar is Fons Roets (FRO) schrijvend actief in de regionale sportwereld. Als sportliefhebber pur sang leerde hij honderden mensen en hun verhaal kennen. Iedere week duikt hij in de archiefdoos vol herinneringen en anekdotes.

KV Oostende heeft in de loop van zijn geschiedenis succesvolle transfers afgesloten. Een van de namen die zeker tot de verbeelding spreken van de Oostendse voetbalfans is die van Middelkerkenaar Bjorn Renty, die met succes de sprong maakte van eerste provincialer Gold Star Middelkerke naar KVO, in derde klasse, en zelfs een vedette werd in eerste klasse.

Bjorn Renty werd geboren in Middelkerke, op 24 juli 1967, als zoon van Andrea en Hubert Renty, de jongste na zus Corina (vier jaar ouder) en broer Kurt (drie jaar ouder en overleden in 2010). Ma en pa runden het café-restaurant-tearoom Cosmos aan de Leopoldlaan in Middelkerke. Bjorn ging naar de lagere gemeenteschool in Middelkerke, het lager middelbaar in Nieuwpoort en trok daarna naar de koksschool in De Panne om de stiel van kelner te leren.

Eeuwige garçon

Hij werkte al van sinds zijn elfde in de Cosmos, werd barman en later garçon. Hij bleef er halftime aan de slag tot hij bij Cercle speelde. Bjorn en zijn Fabienne woonden al vroeg samen. De relatie bleef bewust kinderloos. Pas in 2018 werden ze officieel in de echt verbonden. Bjorn woonde eerst met Fabienne boven de Berca in Middelkerke en verhuisde dan een tijdje naar Oostende. Nu woont hij al 23 jaar in Slijpe. Fabienne werkt nog altijd bij TUI. Bjorn werkt bij de Sportdienst van de gemeente Middelkerke.

Sterke lichting

“Mijn eerste trainer was Roger Tournoy en ik mocht al vroeg aantreden bij de oudere clubmaten, bij de miniemen en kadetten”, weet Bjorn te vertellen. “Samen met Peter Deseyn heb ik de jeugd van Gold Star doorlopen, meestal onder leiding van trainer Bob Deseyn. Om de twee jaar speelden we kampioen. We hadden een sterke lichting met Alain Beuckelaere en Geert Verdonck. Op 16-jarige leeftijd mocht ik trainen en spelen met de eerste ploeg van Gold Star. Frans Cuyvers was onze trainer. Ik werd uitgespeeld in de spits en als rechtsbuiten. Ik herinner me mijn eerste invalbeurt tegen Koekelare. Ik was nog niet groot en mocht aantreden met kleppers als doelman Alain Steen, Redgy Deschacht, Patrick Daele, mijn broer Kurt en Guy Ghysel. Bij mijn debuut scoorde ik en gaf ik een assist. Pas op mijn 18de kreeg ik een groeischeut en werd ik 1m80 groot.”

In 1995 werd Bjorn Rentry gehuldigd als meest verdienstelijke speler. Hij won het referendum voor Bart Dewaele en Christophe Lycke. Naast Bjorn herken je zijn vrouw Fabienne. Achteraan zie je wijlen Charles Viaene (voorzitter van de KVO-supportersfederatie) en wijlen Willy Van Hulle (gemeenteraadslid en KVO-fan). (foto FRO)

Voetbalsprookje

Bjorn Renty was ook een talentrijk snookerspeler, maar hij speelde liever voetbal, met succes in eerste provinciale met Gold Star Middelkerke tot zijn 22 jaar. Eerst was er belangstelling van SK Roeselare en dan kwamen KV Oostende en trainer Raoul Peeters op de proppen.

Gold Star en KVO hebben heel wat geld verdiend aan mij

“We speelden een inhaalwedstrijd op woensdagavond tegen FC Poperinge en ik scoorde een hattrick, goed voor een 4-2-zege”, vertelt Bjorn verder. “De dag nadien werd ik gecontacteerd door voorzitter Eddy Vergeylen en was mijn transfer van één miljoen Belgische frank naar KVO, na samenspraak met mijn vriendin Fabienne en manager Fernand Goyvaerts, een sensationeel feit. Ik had nooit gedacht dat ik op die leeftijd, ik was bijna 23, nog een voetbalsprookje zou beleven. Ik ben met KVO gestart in derde klasse. Ik kwam terecht in een echte vriendenbende met Eric Pinson, Christophe Lycke, Patrick Hogie, Tony Obi, Yves Essende en Patrick Bonomi. Het eerste seizoen bij KVO was een voltreffer. We speelden kampioen en gingen naar tweede klasse. In tweede speelden we meteen eindronde. We wonnen en promoveerden naar eerste klasse, waar we verrassend als zevende geëindigd zijn. Na mijn fantastische doortocht bij KVO, waar ik in 1995 gehuldigd werd als beste speler, ben ik naar Cercle gegaan.”

KVO had geld nodig voor een nieuw businesscentrum met loges, aan de overkant van de tribune en Cercle betaalde 18,5 miljoen Belgische frank.

Door knie gegaan

“Ik voelde dat KVO mij geen nieuw contract meer wou geven en mij wilde verkopen”, aldus Renty. “Ik heb nog vier jaar voor Cercle Brugge gespeeld, achter de spitsen in een sterk team met Munteano, Kooiman en trainer Jerko Tipuric. We speelden de finale van de Beker van België, maar we zijn ook gezakt. Na vier jaar ben ik nog twee seizoenen bij KVO teruggekeerd. Met Dennis van Wijk, Jean-Marie Pfaff en Leo Van Der Elst hadden we drie trainers op één seizoen. Ik kreeg daarna geen nieuw contract meer en ik heb mijn loopbaan afgesloten bij Koekelare en Gold Star. Dan ben ik voor de tweede keer door mijn knie gegaan en heb ik de schoenen aan de haak gehangen.”

“Ik mag fier zijn op mijn voetballoopbaan. Op 22-jarige leeftijd kreeg ik nog een transfer naar KVO. Gold Star en KVO hebben heel wat geld verdiend aan mij en ik kon, met wisselend succes, voetballen tot mijn 34 jaar. Nu kan ik me nog uitleven op de fiets en op de mountainbike.”

In de politiek

Bjorn werkt al sedert 1992 bij de Sportdienst van Middelkerke, een goede job, als zaalwachter en medewerker aan de sportieve manifestaties zoals de Sirene Jogging, de Coast Race en de mountainbike toertochten.

“Ooit stond ik op de gele verkiezingslijst Stem van het Volk van wijlen Frank Verlinde, samen met Mario Lannoye en Eddy Vandenhouweele. Ik was verkozen, maar er kwamen herverkiezingen en de overwinning ging naar blauw. Met Jean-Marie Dedecker komt Middelkerke veel in het nieuws. Middelkerke leeft op als kustgemeente, maar ik vind het spijtig dat Gold Star verdwenen is en dat Beaufort Middelkerke slechts in vierde provinciale speelt.”