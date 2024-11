Bijltjesdag voor voetbaltrainers: Stijn Desmet bedankt bij KSV Oostkamp, Preben Verbandt bij Daring Brugge

Woensdag 20 november werd een bijltjesdag voor trainers in West-Vlaanderen. Het begon bij VV Koekelare, waar Steve Swaenepoel (ex-speler, ex-assistent en ex-trainer van KSC Blankenberge en vervolgens trainer van KFC Meulebeke) ontslagen werd wegens tegenvallende resultaten en het niet meer op dezelfde lijn zitten met de spelersgroep. Vervolgens bedankte de Raad van Beheer van Daring Brugge Preben Verbandt en na negen jaar succesvolle samenwerking en kreeg ook Stijn Desmet zijn C4 bij Oostkamp.

Woensdagavond 18:00 uur: de kantine van Daring Brugge op het Tempelhof zit overvol, de jeugd traint er gedreven. Trainer Preben Verbandt wordt geroepen in de vergaderruimte waar de Raad van Beheer op hem wacht.

Voorzitter Wim Vandycke deelt de hoofdcoach en de TVJO – Preben Verbandt cumuleerde beide functies – mee dat de samenwerking op alle vlakken stopt. De Uefa A gediplomeerde voetbalcoach aanvaardt in alle sereniteit en gaat op geen moment in de verdediging.

“Mij blijven die unieke jaren bij. Ik nam over in vierde provinciale en loodste de vereniging naar tweede. In derde provinciale kroonden we ons tot kampioen. Afgelopen competitie slaagden we er, akkoord niet zonder moeite, in het behoud te verzekeren.”

“November is een gevaarlijke maand voor trainers die weinig punten oogsten en er waren inderdaad wat spanningen tijdens de oefensessies. In de toekomst zal ik zeker nog komen kijken op het Tempelhof. Nu even niet, ik laat alles bezinken.”

Michael Hollevoet

Voorzitter Wim Vandycke beklemtoont de voorbeeldige samenwerking tijdens de voorbije jaren en bedankt Preben voor alle diensten bij eerste ploeg en jeugd. Assistent-trainer Michael Hollevoet neemt ad interim over terwijl de vereniging in alle rust een definitieve opvolger zal zoeken.

De nieuwe eerste in bevel ad interim krijgt alvast een pittig programma voor de boeg. Uit deze degradatieduels hoopt hij de nodige punten te sprokkelen: thuis Diksmuide B, naar Pittem A, naar Loppem en thuis Jabbeke. Dan is er winterstop.

Jurgen Van Opstaele

KSV Oostkamp is spijtig genoeg een trainerskerkhof geworden. De omstandigheden zaten echt niet mee de voorbije jaren. Afgelopen kampioenschap waren er met Kurt Delaere, Kevin Deslypere en Nigel Smith drie coaches aan zet.

In het tussenseizoen opteerde het voltallige bestuur voor het duo Stijn Desmet en Kenneth Dhondt, dat Jong Male naar eerste provinciale had geloodst. Na 12 competitieduels werden de sportieve leiders ontslagen.

Sportief manager Danny De Coninck geeft tekst en uitleg. “Laat het ons eenvoudig houden: de coaches die we bedankten voor bewezen diensten hadden, om het in moderne technologie te verwoorden, niet het DNA van Oostkamp.”

“Ons sportief comité heeft hun functioneren beoordeeld en besloten dat het niet voldoende was qua resultaten, nog qua attitude en aanpak. Aanvankelijk was het de bedoeling op Stijn Desmet en Kenneth Dhondt het seizoen te laten uitdoen om vervolgens Jurgen Van Opstaele het roer te laten overnemen maar we zijn op die beslissing teruggekomen. Liever speelden we kort op de bal en hakten meteen de knoop door.”

Lang niet uitgeblust

Jurgen Van Opstaele (47) dus: deze ervaren coach was eerder aan zet bij KVE Drongen, KRC Waregem en RC Gent. Ook heeft hij een verleden bij Cercle Brugge. Charles Vanhoutte, die hij hielp opleiden, bestempelt hem als een tactisch meesterbrein. Hij is tevens pedagogisch gevormd en de gesprekken met Oostkamp verliepen hoopgevend.

Over naar Stijn Desmet die nu op zoek moet naar een nieuwe uitdaging: “Ik zit hier samen met vriend Kenneth Dhondt de verrassing te verwerken. Een uur geleden kregen we tot onze verbijstering dat bericht te horen. Een paar weken geleden werden wij op de vingers getikt wegens te weinig punten. De oorzaak? Simpel, persoonlijke fouten!”

“We waren overtuigd dat we dit wel zouden rechttrekken. Wel vernamen we dat de gesprekken met de aangeduide opvolger al een tijdje bezig waren. Hij was trouwens ook een van de kandidaten bij het begin van de nieuwe competitie. Ook kregen wij mee geen ervaring te hebben in nationale reeksen. Sorry, dat was bij onze aanstelling ook zo. Maar goed, dit is nu eenmaal het trainersleven. We nemen afscheid in goede omstandigheden en zijn lang niet uitgeblust.

