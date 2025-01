Benito Bonamie bloeit open onder de vleugels van zijn vader bij KFC Varsenare B

KFC Varsenare B heeft de promotie uit de laagste reeks prima verteerd. In derde provinciale bezetten de jongens van T1 Wesley Bonamie positie vijf. Een beter resultaat kan niemand wensen. En toch zal de hoofdcoach vertrekken, net als zijn zoon Benito.

Benito Bonamie lijkt zeer goed op papa Wesley. Hij kreeg zowaar zijn allereerste oefensessies van zijn vader. “Toen ik debuteerde als zevenjarige bij Dosko was mijn vader inderdaad mijn coach. Een jaar later werd ik opgemerkt door Cercle Brugge en kreeg ik er gedurende ettelijke seizoenen mijn verdere opleiding. Toen ik 15 jaar werd ging het richting Varsenare. Toen de B-ploeg werd opgestart kreeg ik het fiat van de toenmalige sportief verantwoordelijke Danny De Coninck om mijn kunnen te bewijzen in klimmen en dalen. En ja, daar werd ik herenigd met mijn vader. Ik ben bezig aan mijn derde seizoen op dat niveau.”

Ups en downs

“Er is een serieus verschil tussen het spelpeil van de jeugdploegen en dat van klimmen en dalen. Toch was dit voor mij geen onoverkomelijke hindernis. Wel heb ik een volledig jaar verloren wegens een hardnekkige blessure: chronische pubalgie. Een specialist diende me de juiste medicatie toe en ik heb nu geen last meer. Die inactiviteit blijft enkel een nare herinnering.”

“We draaien meer dan behoorlijk mee in de hogere reeks. Het verwondert mij niet, want ik ken mijn papa door en door. Niets ontgaat hem. Hij wil vertrekken, dat is zijn keuze. Wie hem binnenhaalt zal dat nooit beklagen. Ook ik zou graag andere oorden opzoeken: dat heeft niets te maken met het familiale. Ik blijf enorm ambitieus ook al ben ik nog maar 20 jaar oud. Er moet natuurlijk een ploeg voor de dag komen die in je gelooft. Eerlijk gezegd, ik kan nog veel beter, die ups en downs moeten uit mijn spel. De terugronde start alvast met een thriller van formaat: wij ontvangen leider KM Torhout, waarmee we samen derde provinciale bereikten.” (JPV)

Zaterdag 11 januari om 19.45 uur: KFC Varsenare B – KM Torhout B.