Bekerwinst voor de beloften van KFC Lichtervelde: “Met hoofdzakelijk eigen jeugdspelers”

De eerste trofee is binnen voor KFC Lichtervelde. De beloftenploeg van Pieter Coussement haalde het dinsdagavond met ruime 7-2-cijfers van KSV De Ruiter Roeselare en wint zo de Beker van het Houtland. “Onze jonge ploeg met hoofdzakelijk spelers uit de eigen jeugdopleiding presteerde uitstekend en is dan ook klaar voor de start van de nieuwe competitie.”

Beide ploegen hadden al hun twee voorgaande duels in de poule gewonnen, waardoor ze het in een onderling duel moesten uitvechten voor eindwinst. “De campagne voor de Beker van het Houtland is gestart met een match op KVP Gits en een 2-4-overwinning in onze eerste match. Direct een goede start dus”, doet trainer Pieter Coussement het relaas.

“Voor de tweede match was Ardooie onze opponent. Tijdens deze thuiswedstrijd klopten we de buren met 3-1. En voor de derde wedstrijd versloeg KFCL het nog ongeslagen De Ruiter vlot met 7-2. Jelle Notredame was de grote held, want hij lukte vier doelpunten, maar de teamprestatie is het belangrijkste. De jonge gasten combineerden hun goesting met een uitstekende mentaliteit.”

“Onze jonge ploeg de oudste speler is van 2001 met hoofdzakelijk spelers uit eigen jeugdopleiding presteerde tijdens deze voorbereidingscampagne uitstekend en is dan ook klaar voor de start van competitie”, besluit Coussement. (BV)