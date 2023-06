West-Vlaamse teams kennen hun tegenstanders in de Croky Cup

De loting voor de Croky Cup zorgde voor wat mooie affiches tussen West-Vlaamse teams.

De eerste ronde van de Croky Cup wordt in principe afgewerkt op zondag 30 juli. 22 West-Vlaamse teams zijn daar ingedeeld in groep 5 en nemen het tegen elkaar op. Daarbij heel wat eersteprovincialers, maar ook pakweg KSKV Zwevezele dat een doorstart neemt in vierde provinciale.

In de tweede ronde (zondag 6 augustus) komen ook de teams uit derde afdeling in de bokaal. Enkel promovendus SC Blankenberge start daar op verplaatsing, maar ver moeten ze daarvoor niet reizen. De winnaar van Sassport Boezinge – Exc. Zedelgem is daar de opponent. Ook KSC Wielsbeke staat voor een West-Vlaams duel tegen de winnaar van Daring Brugge – KVC Ardooie, net als E. Wervik die de winnaar van het duel KSV Diksmuide A – KSKV Zwevezele thuis in de ogen mag kijken. KVK Westhoek moet het tegen Brabanders opnemen, RC Villers La Ville A of RRC D’Etterbeek A. SK Roeselare-Daisel ten slotte mag het openen tegen de een Oost-Vlaamse eersteprovincialer: Heikant Zele of KSK Grembergen.

Verre verplaatsingen

De ploegen uit de tweede afdeling VV komen in actie vanaf zondag 13 augustus. Jong Cercle en Jong Essevee spelen daar niet mee. KM Torhout speelt thuis Esperanza Pelt (derde afdeling) of de winnaar van Kontich FC – St-Dymphna FC Zammel. Ook Mandel United mag thuis starten, tegen Elene-Grotenberge (derde afdeling) of de de winnaar van BX Brussels A – R. Ixelles SC A. KSV Oostkamp maakt de verplaatsing naar FC United Richelle A (Bergen), ES Wanse/Bas-Oho of iets verder naar RFC Butgenbach.

Ook RC Harelbeke start op verplaatsing. Het neemt het op tegen KVV Sint-Denijs Sport (Gent) of de overwinnaar van Nseth Berchem A – AFC Evere. FC Gullegem mag ook de bus op, KFC Sint-Lenaarts (derde afdeling) of FC Binkom-Sportief Rotselaar zijn daar de bestemming.

Thuismatchen voor Knokke en Winkel

Onze twee teams in eerste nationale, die de competitie starten op woensdag 30 augustus, treden op zondag 20 augustus aan in de Beker van België. Ze doen dat allebei thuis. R. Knokke FC tegen het Waalse RFC Calamine dat net naar tweede afdeling is gepromoveerd of tegen een lager spelende ploeg uit het ‘West-Vlaamse’ kransje WS Lauwe, WS Houthulst, Dottenijs Sport en Ruddervoorde.

Winkel Sport is gastheer voor Union Rochefortoise, dat ook net gestegen is naar de tweede afdeling ACFF of KVK Westhoek, dat daarvoor (zie hierboven) eerst nog zijn wedstrijd moet winnen natuurlijk en daarna voorbij Rochefortoise moet geraken.