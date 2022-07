SK Roeselare-Daisel plaatst zich na een zuinige 1-0-zege tegen RC Lauwe voor de volgende ronde van de beker

De wit-zwarten hadden aan een late goal van Rune Libbrecht genoeg om het pleit naar zich toe te trekken.

Een goed gevulde ziekenboeg en een hele rist vakantiegangers bezorgde de Roeselaarse trainersstaf een hoop kopzorgen in de aanloop naar de eerste officiële wedstrijd van dit seizoen.

De thuisploeg begon hierdoor tegen de bezoekers uit Lauwe – dat met Lennert Lingier en de invallers Yannick Duyck en Michel Ternest drie jongens met een Roeselaars en/of Daisels verleden mee naar Schiervelde bracht – met twee debutanten aan de wedstrijd: Rune Libbrecht en Tristan Prinsier, allebei net zeventien geworden.

Halve kansen

Het leverde de wit-zwarten in een matige eerste helft welgeteld drie halve kansen op, maar noch Descheemaecker, noch Derieuw, noch Dejonghe kon er daar eentje van benutten.

Een niet onlogische 0-0 dus bij de rust. De Roeselaars-Dadizeelse fusieploeg slaagde er na de pauze uiteindelijk dan toch in om het tempo op te drijven, wat een klein kwartier voor affluiten tot een niet-onverdiende 1-0 leidde, toen Rune Libbrecht vanop zo’n twintig meter vrij kon aanleggen, en de bal via een bezoekende verdediger in doel verdween.

Wat voor de wit-zwarten – bij wie daarna ook nog vier andere jongens uit de eigen jeugd op het veld waren gekomen – meteen volstond voor de zege.

(SBE)