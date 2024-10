KV Kortrijk bekert verder, maar heeft wel veel moeite met Lokeren-Temse

KV Kortrijk bekert een ronde verder dankzij een 1-0-zege tegen Lokeren-Temse, Abelhak Kadri scoorde voor de Kerels. Door die overwinning plaatst KVK zich voor de achtste finales, al had het daar dus wel de nodige moeite voor nodig.

KV Kortrijk heeft zich met behoorlijk wat moeite voorbij tweedeklasser Lokeren-Temse naar de achtste finales van de Croky Cup geloodst. Vroeg in de tweede helft kwam KVK op voorsprong via Kadri, maar toch liet het Lokeren-Temse in het slot nog ruiken aan de gelijkmaker. Een moeizame zege dus voor de Kerels.