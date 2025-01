Club Brugge is de beste in eerste duel met Racing Genk in halve finales Croky Cup

Club Brugge heeft een bonus beet na zijn heenwedstrijd in de halve finales van de Beker van België tegen Racing Genk. De landskampioen versloeg in een pittig duel op Jan Breydel de competitieleider met 2-1. Goals van Joel Ordonez en Christos Tzolis, vanop de stip, wisten de openingstreffer van Tolu Arokodare uit.

Club verlengt zijn reeks van ongeslagen wedstrijden – alle competities opgeteld – tot zeventien stuks. De laatste nederlaag dateert van eind oktober, in de Champions League bij AC Milan (3-1). Blauw-zwart won zijn tien laatste thuiswedstrijden.

Club Brugge schoot het best uit de startblokken in een aangename openingsfase. Genk-doelman Penders moest tussenkomen op een poging van Talbi. Tzolis zag zijn vluchtschot op het dak van het doel stranden.

Racing Genk lag onder in het spel, maar had ook zijn kansen. De Limburgers kwamen dicht bij de openingstreffer toen een volley van Smets aan de tweede paal maar net voorlangs ging. Even voor het half uur was het wel raak. Tolu werkte een knappe voorzet van Steuckers in een tijd voorbij Club-doelman Jackers, 0-1.

Club reageert

De reactie van Club kwam er meteen. Ordonez torende bij een hoekschop hoog boven Heynen uit en kopte de bal via de grond in doel. Een VAR-check voor een vermeende charge van De Cuyper op Penders veranderde niets aan de zaak, 1-1.

Na rust bleef Club Brugge Genk onder druk zetten. Een schot van Vanaken werd geblokt net voor de zestien, Jutgla mikte over. Maar het was ook opletten voor gevaarlijke tegenaanvallen van de bezoekers. Een deviatie met de hak van Tolu ging naast.

Twintig minuten voor tijd schreeuwde heel Club voor een penalty na een contact van Sadick in de zestien met de bedrijvige Jutgla. Ref Visser gaf in eerste instantie een doeltrap, maar wees op aangeven van de VAR toch naar de stip. Tzolis zette zich achter de bal en vlamde het leer staalhard tegen de netten, 2-1.

Genk had niet meteen meer een reactie in petto. De competitieleider claimde in het slot ook nog elfmeter voor een fout van De Cuyper op invaller Oh, maar die kwam er niet. Het bleef 2-1.