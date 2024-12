Club Brugge als eerste naar kwartfinales Croky Cup na zege bij Patro Eisden

Landskampioen Club Brugge heeft zich dinsdagavond als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de Beker van België. Op bezoek bij tweedeklasser Patro Eisden, de nummer vier in de Challenger Pro League, haalde Club het in de achtste finales met 1-3.

Club Brugge zag zijn dominantie in het wedstrijdbegin na dertien minuten omgezet worden in een voorsprong in het Patrostadion. Christos Tzolis bediende Casper Nielsen, die diep was gegaan op rechts en vanuit een schuine hoek de 0-1 op het scorebord zette. Enkele minuten later eiste de Brugse gelegenheidsdoelman Nordin Jackers, de vervanger van Simon Mignolet, een dubbele hoofdrol op. Eerst schudde hij tot twee keer toe een geweldige save uit de mouwen op een kopbal van Bammens, maar niet veel later ging hij aan het klungelen bij het uitverdedigen en was het voormalig Cercle-speler Lukas Van Eenoo die van dichtbij de gelijkmaker in een leeg doel mocht leggen: 1-1.

Zo leek het toch nog een moeilijkere avond te worden dan de bezoekers uit Brugge in gedachten hadden. Vlak na de pauze zorgde aanvoerder Hans Vanaken echter al snel voor de verlossende 1-2, negen minuten voor het einde van de reguliere speeltijd bezegelde Ardon Jashari het lot van het Patro van voormalig Club-doelman Stijn Stijnen: 1-3 en blauw-zwart als eerste naar de kwartfinales. Club Brugge is op jacht naar een eerste Bekerwinst in bijna tien jaar. In 2015 werd Anderlecht in de finale met 2-1 geklopt en zo pakten de Bruggelingen hun elfde Beker ooit. In 2016 en 2020 waren ze telkens nog verliezend finalist. Voor Patro is dit het einde van een mooie Bekercampagne waarin ze in de vorige ronde Charleroi uitschakelden.

Met vicekampioen en Bekerhouder Union Sint-Gillis tegen AA Gent en competitieleider KRC Genk tegen Standard, staan er woensdagavond twee mooie affiches op het programma. Standard had in de vorige ronde verlengingen en een portie geluk nodig tegen amateurclub Lyra-Lierse. Voor Antwerp, vorig seizoen de verliezende Bekerfinalist, kwam er met KV Kortrijk een niet al te makkelijke verplaatsing uit de bus. Cercle speelt gastheer voor STVV, terwijl rode lantaarn Beerschot op Het Kiel KV Mechelen ontvangt. Met Zulte Waregem zit er nog een tweedeklasser bij de laatste zestien. Essevee staat voor de verplaatsing naar OHL, waar Chris Coleman voor het eerst op de bank zal zitten als hoofdcoach.

Donderdagavond worden de achtste finales afgesloten met het duel tussen RSC Anderlecht en Westerlo.