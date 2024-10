Cercle bekert voort na vlotte zege tegen Olympic Charleroi

Cercle Brugge heeft zich donderdagavond vlot geplaatst voor de achtste finales van de Beker van België.

In de zestiende finales haalde de Brugse Vereniging het met 3-0 van Olympic Charleroi, dat uitkomt in de eerste afdeling van het amateurvoetbal. Na 23 minuten opende Erick Nunes de score voor de geplaagde Bruggelingen, die in de competitie en in Europa moeilijke tijden beleven. Twaalf minuten later scoorde Abu Francis de 2-0. Die dubbele voorsprong bleef ook tot diep in de tweede helft op het scorebord staan. In de 88e minuut zorgde de ingevallen Gary Magnée met de 3-0 voor de eindstand.

Voor Cercle was het de tweede zege op rij, na de blamage van vorige week bij het IJslandse Vikingur. Vorig weekend werd er in de competitie knap gewonnen van vicekampioen en Bekerhouder Union, waardoor er stilaan licht lijkt te komen aan het einde van de tunnel. Zondag komt Olympics grote broer Sporting Charleroi op bezoek in Brugge.