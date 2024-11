Beker en Champions League voor Knack Volley

Met vrijdag 29 november de heenwedstrijd in Aalst voor de halve finale van de nationale beker en woensdag de derde speeldag van de Champions Leaugue in Innsbrück staat Knack Volley voor twee bepalende wedstrijden.

“In de heenwedstrijd van de halve finale tegen Aalst willen we de basis leggen voor de bekerfinale”, stelt middenspeler Pieter Coolman. “Na een minder sterk seizoensbegin, ook door een korte voorbereiding, hebben we ons basisniveau weer kunnen opkrikken.” Tegen Menen bracht Knack opnieuw dominant controlevolleybal waarmee het de tegenstander versmacht. “Het is niet slecht, al mogen we enkele werkpunten niet verwaarlozen. In receptie zitten we goed en dan kan het aanvallend alle kanten uit. Wat servicedruk betreft weten we dat we kunnen uithalen, maar dat lukt nog niet constant in elke wedstrijd en door alle spelers. Ook in de recuperatie en vooral de relatie blok-verdediging kunnen soms nog betere keuzes gemaakt worden. Het is altijd moeilijk om jezelf te analyseren maar sinds de CL-wedstrijd op Milaan voel ik dat ik mijn topniveau benader. Als we dit collectief kunnen aanhouden staan ons nog mooie resultaten te wachten.”

Naar Innsbrück

Maandag vertrekt het Knack-gezelschap naar Innsbruck, om tegen het plaatselijke Hypo Tirol te spelen. Innsbrück komt uit de kwalificaties, waarbij het achtereenvolgens Kaposvar in twee keer drie sets elimineerde, in de tweede ronde verloor van Zagreb met 3-0 en 1-3 en het Nederlandse Orion Doetinchem in de derde ronde twee keer klopte in drie deelbeurten. In 2012-2013 was Innsbrück al de tegenstrever van Knack, dat thuis 3-0 won en in Oostenrijk bellewinst haalde. “Na onze twee nederlagen in Milaan (2-3) en tegen Zawiercie (0-3) moeten wij winnen willen we nog aanspraak maken op de tweede of derde plaats en verwijzing naar de CEV Cup. Als we ons betere niveau halen moet een uitzege haalbaar zijn. Daarna kunnen we met het thuisvoordeel van de laatste twee confrontaties tegen Milaan (16/01) en Innsbrück (29/01) ons verdere Europese lot en overwintering beslissen.” (RBD)

Vrijdag 29 november om 20.30 uur: Lindemans Aalst – Knack Volley; woensdag 4 december om 18 uur: Hypo Tirol Innsbrück – Knack Volley.