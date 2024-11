Bart Van Hoorde van FC Gullegem: “Het tij zal keren”

Bart Van Hoorde, een van de vele medewerkers die FC Gullegem rijk is, neemt de taak van algemeen manager voor zijn rekening. En de 51-jarige Gullegemnaar doet dat voorbeeldig. Zonder veel poeha laveert hij rustig tussen de rood-witte rangen. “Zodra het nieuwe FC Gullegem boven de doopvont werd gehouden maakte ik mij verdienstelijk bij de club van mijn hart”, lacht Bart Van Hoorde.

“Voetbal was nochtans niet mijn favoriete sport, maar toen mijn twee zoontjes hun lidkaart tekenden bij FC Gullegem, was ik niet meer weg te slaan aan de Poezelhoek. Wat ik zoal doe? Wat het sportieve betreft, daar zijn andere mensen verantwoordelijk voor. Maar voorts ben ik betrokken bij alles wat onder de algemene werking valt. Ook de vergadering van de jeugdwerking zit ik voor. En wat jeugdwerking betreft, moeten we van niemand lessen krijgen. Als je ziet hoeveel jeugdspelers bij de kern van de eerste ploeg aanleunen, kan je niet anders dan concluderen dat we goed bezig zijn. En ook binnenkamers staat er altijd iets op de dagorde. In alle bescheidenheid mag ik stellen dat FC Gullegem leeft.”

Warm en menselijk

“Het klopt dat we met onze eerste ploeg niet zo goed bezig zijn”, vervolgt Bart Van Hoorde. “Maar ik ben er zeker van dat we de klus zullen klaren. We hebben al ruimschoots ons deel van de pech gehad. Eenmaal onze gekwetste uitgevallen jongens weer op kruissnelheid zijn, zal het wel loslopen. FC Gullegem staat voor een professionele aanpak geschoeid op een warme en menselijke manier. Daar zullen we ongetwijfeld de vruchten van plukken. Binnen alle jeugdploegen wordt door een fantastische omkadering gestreefd naar een herkenbare voetbalvisie. Ook onze jongste van de klas, onze damesploeg, heeft duidelijk de wind in de zeilen. Met een voorlopige vierde plaats doen ze het uitstekend. Dat we onlangs afscheid namen van onze T1 Geert Vandeburie? Klopt. Maar dat had niks met de resultaten te maken. Vandeburie had de modernere plichtplegingen niet zo goed in de vingers. Vandaar dat T2 Davy Dekyvere tot T1 gebombardeerd werd”, besluit Bart Van Hoorde. (AV)

Zondag 1 december om 11.30 uur: SK Beveren-Leie FC Gullegem.