Assistent-trainer Vincent Hoste (FC Gullegem): “Prima verhouding met trainer”

Na de zware 4-0-nederlaag op Jong Zulte Waregem was het vorige zondag voor FC Gullegem van moeten tegen provinciegenoot SV Oostkamp. De rood-witten van T1 Stefaan Deloose deden wat moest en hielden de drie belangrijke punten aan de Poezelhoek.

T2 Vincent Hoste zat er bij en zag dat het goed was. “Een deugddoende zege die de start moet zijn van een betere periode”, lacht de 48-jarige Stasegemnaar. “Nu Gauthier Van De Geuchte en Bob Straetman weer fit zijn, kunnen we aan onze opmars beginnen. Weliswaar moeten we komende zondag op Petegem bevestigen. Twee overwinningen op rij, daarvan hebben we dit seizoen nog niet kunnen genieten. Het zou ons een nieuwe boost geven.”

Trouw aan Deloose

Vincent Hoste is dit seizoen nieuw bij FC Gullegem. Voorheen verdiende hij als trainer zijn strepen bij de jeugd van KV Kortrijk en Zulte Waregem. De vorige seizoenen haalde hij bij RC Harelbeke zijn voetbalhart op als T2. “Onder Bruno Derveaux en Stijn Meert heb ik er een mooie periode mogen meemaken”, vertelt Vincent Hoste.

“Maar vorig seizoen, met de komst van een nieuw sponsor en T1 Kurt Delaere, die zijn T2 Nigel Smith vanuit Oostkamp meebracht, kwam alles in een stroomversnelling terecht. Omdat Gullegem al voorheen belangstelling toonde, moesten ze het mij nu geen tweede keer vragen. En het bevalt me geweldig bij de rood-witten. De resultaten mogen dan voorlopig niet top zijn, de eerste stap naar een betere periode hebben we zondag gezet tegen Oostkamp. Nu Gauthier Van De Geuchte en Bob Straetman weer helemaal fit zijn, kunnen we aan de wederopstanding beginnen. Samen werken met mijn goede vriend Stefaan Deloose is gewoonweg top. Stefaan was destijds een compagnon de route bij de jeugd van KV Kortrijk en Zulte Waregem. Ik ben niet zomaar een T2 die de kegeltjes op het trainingsveld moet zetten. Bij alles betrekt hij mij, hij vraagt steeds naar mijn mening. Kortom: wij zijn twee handen op één buik”, besluit Vincent Hoste.