Arno Clays (18) voor het eerst in de basis bij KSV Diksmuide A (1): “Volgend seizoen weer een stap vooruit zetten”

KSV Diksmuide verloor met 0-4 van Zedelgem en kon al zes matchen op rij niet meer winnen. De hoge blessurelast zit daar waarschijnlijk voor iets tussen. Het voordeel is wel dat de eigen jeugd nu nog meer speelkansen krijgt.

“De 0-4-cijfers tegen Zedelgem waren geen juiste weergave van het spelbeeld”, aldus Arno Clays, die voor het eerst in de basis stond bij de A-ploeg.

“We missen momenteel veel vaste waarden door blessures, waardoor ik dus voor het eerst mocht beginnen. Ik hoopte al sinds het begin van het seizoen dat ik mijn kans zou krijgen. Na een paar invalbeurten was het nu eindelijk zover. Dat zorgde voor een gezonde spanning en geeft me motivatie om hard te blijven werken.”

B-team gered

“Het niveauverschil met derde provinciale is groot, maar omdat ik al sinds het begin van het seizoen met de A-kern meetrain, wist ik wat me te wachten stond. Na de match hoorde ik dat het B-team had gewonnen in Roeselare, waardoor ze het behoud konden verzekeren. Dat doet me deugd, want ook daar zijn we al heel het seizoen met een jonge bende aan het strijden voor elk punt.”

De 18-jarige Koksijdenaar moet door een derde gele kaart dit weekend toekijken. “Jammer, maar het seizoen zit er toch bijna op. Mijn ambities voor volgend seizoen liggen in het verlengde van dit seizoen. Ik wil altijd alles geven op training en hoop in de matchen mijn kansen te grijpen. Met de extra ervaring van dit seizoen hoop ik toch weer een stapje vooruit te kunnen zetten.”

kop op, geblesseerden

“Maar eerst willen we dit seizoen nog succesvol afsluiten, te beginnen met derbywinst tegen Boezinge. Tot slot wil ik via deze weg nog een hart onder de riem steken bij al de geblesseerde medespelers. Ik wens hun een spoedig herstel”, besluit de eerstejaarsstudent industrieel ingenieur.

(SB)