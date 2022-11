Alyssa Saliou, onze vrouw op het WK voetbal in Qatar: “Samenwerken met Louis Van Gaal wordt fascinerend”

Alyssa Saliou is de naam. Oostendse, pas 28. Maakt haar dromen waar. Ze wás al goed op weg om een vaste waarde binnen de voetbaljournalistiek te worden en volgende week vertrekt ze naar Qatar om er als FIFA-reporter op het WK het nationale elftal van Nederland te volgen. Met misschien zijstapjes naar onze Rode Duivels. “Het wordt hét avontuur van mijn nog prille carrière”, glundert ze. Maak kennis met ‘onze’ Alyssa, die vanaf volgende week bij KW zal vertellen welke avonturen ze als vrouw meemaakt in het Arabische land en op het hoogste podium van het internationale voetbal.

Het leven van Alyssa Saliou, nog altijd maar 28 lentes oud, leest stilaan als een roman. De Oostendse heeft een diploma journalistiek en communicatiemanagement aan de AP Hogeschool Antwerpen op zak en is momenteel aan de slag als journalist bij Eleven Sports, waar ze het vrouwenvoetbal op de voet volgt. Maar ze werkt ook voor de Europese voetbalbond UEFA. Daar covert ze alle Europese wedstrijden op Belgische bodem, net als alle wedstrijden van de Rode Duivels.

Dat ze in het voetbal haar weg zou vinden, was ook voor Alyssa zelf een verrassing. “Eerlijk? Als tiener had ik letterlijk niets met voetbal”, geeft ze toe. “Ik wist amper hoe het spelletje in elkaar zat. Van Messi had ik nog nooit gehoord en Cristiano Ronaldo was me enkel bekend omdat hij voor H&M model was”, lacht ze. “Maar tien jaar geleden kreeg ik de kans om het Gala van de Gouden Schoen bij te wonen. Ik belandde er aan een tafeltje met Wesley Sonck en raakte er ook met Thibaut Courtois aan de praat. Na die avond is het wereldje me steeds meer beginnen fascineren.”

Eerste stapjes bij KV Oostende

Haar eerste (studenten)job in het voetbalmilieu was in haar thuishaven, bij KV Oostende. “Waar ik ondertussen ook zélf voor supporterde”, knipoogt ze. “Via de persverantwoordelijke kreeg ik de kans om één avond als KVO-reporter aan de slag te gaan, maar die ene keer resulteerde in een samenwerking van vijf seizoenen. Ik het er zowat alles gedaan: reportages, interviews na de wedstrijden, voorbeschouwingen, maar ook monteren en content voor sociale media creëren. Een erg goeie leerschool.”

Eenmaal afgestudeerd, wilde Alyssa koste wat het kost in de voetbalwereld van start gaan. “Ik was er stilaan helemaal door gebeten. Bij Eleven Sports werd in 2020 de focus ook op vrouwenvoetbal gelegd en ik kon er het wekelijkse televisiemagazine mee in goeie banen leiden. Ik maakte samenvattingen van de wedstrijden, werkte interviews af…

Tijdens het recente EK in Engeland was Alyssa dan weer op post om onze Red Flames op de voet te volgen. “Een topervaring”, omschrijft ze die periode. “Ik heb er mijn ogen uitgekeken, maar zag ook mijn respect voor onze voetbalsters alleen maar groeien. De meesten onder hen zijn semi-profs, maar léven echt voor hun sport. Petje af, daarvoor.”

Ondertussen is Alyssa ook als UEFA-reporter actief. “Als correspondent in eigen land bezorg ik Belgisch voetbalnieuws aan de Europese voetbalbond. “Trainerswissels bijvoorbeeld, of het feit dat de Koninklijke Belgische Voetbalbond een nieuwe voorzitter krijgt. Daar sta ik dan voor in. Maar ik verzorg ook de UEFA-coverage tijdens alle Europese wedstrijden in België en op alle Europese toernooien waar onze Rode Duivels en Red Flames aan deelnemen.”

Moeten bewijzen

Alyssa beleeft momenteel haar droom, zegt ze. “Ik had het zelf nooit verwacht, maar wat ik nu doe, is fantastisch. Ik heb van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Al heb ik me als vrouw in een typische mannenwereld wel stevig moeten bewijzen. Om je een voorbeeld te geven: tijdens de Conference Leaguematch tussen Anderlecht en West Ham United vroeg iemand me of ik er als hostess werkte, toen ik hem vertelde dat ik bij UEFA aan de slag was. Zo’n zaken zorgen ervoor dat ik er nog extra hard wil voor gaan.”

Als voetbalfanaat kon Alyssa al heel wat vinkjes op haar bucketlist zetten. “Een eerste wauw-moment had ik tijdens België-Rusland op het EK in 2021, in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg. Toen dacht ik echt van: holy hell, ik ben hier écht. Ik was er niet alleen de enige vrouwelijke UEFA-reporter, maar ook de jongste. Sindsdien is de trein nooit meer gestopt. Zo was ik recent ook in de Johan Cruijff Arena om er tijdens Nederland-België in de Nations League te werken.”

Doorzettingsvermogen

Daar kon Alyssa ook de nieuwe stap in haar loopbaan wereldkundig maken. Voor de wereldvoetbalbond FIFA zal ze tijdens het WK in Qatar het Nederlands elftal op de voet volgen. “Je kan niet geloven hoe hard ik daarnaar uitkijk”, zegt ze. “Ik wilde dolgraag naar het WK en solliciteerde eind juni bij de FIFA. Aan welk land ik gelinkt wilde worden, maakte me niet echt uit. Ik wilde er gewoon bij zijn.”

Aanvankelijk kreeg Alyssa te horen dat ze niet weerhouden was, maar dat was buiten haar doorzettingsvermogen gerekend. “Het WK, daar moest en zou ik bij zijn. Ik heb dan maar mijn stoute schoenen aangetrokken en hing uiteindelijk anderhalf uur met de verantwoordelijke bij FIFA aan de lijn. En die zei uiteindelijk: ik neem je mee. Je kan niet geloven hoe gelukkig ik toen was. Het alternatief was om de matchen van de Rode Duivels ergens op een groot scherm te volgen op een kerstmarkt en daar had ik totaal geen zin in”, lacht ze.

Aan de slag voor Eleven Sports op Jan Breydel. © gf

Dat ze als FIFA-reporter Oranje zal volgen, vindt Alyssa een buitenkans. “Ik zal er open trainingen volgen, interviews en reportages maken, de persconferenties van bondscoach Louis van Gaal en co volgen en natuurlijk ook de wedstrijden van Nederland bijwonen. Die content bieden we via FIFA dan aan bij alle rechtenhouders van het WK voetbal, zoals VRT bij ons en NOS in Nederland. Maar ook op alle platformen van FIFA zelf zal mijn werk te zien zijn. Het wordt erg druk, maar daar deins ik niet voor terug.”

Élk detail beheersen

Als Belgische je in de heilige graal van het Nederlandse voetbal onderdompelen, het lijkt ons niet evident. “Ik zie het net als een voordeel”, benadrukt Alyssa. “Het is voor mij relatief onontgonnen terrein, maar dat geeft me net de kans om volledig objectief te zijn en een soort helikoptervisie te ontwikkelen. Ik ken al wel enkele Nederlandse internationals, nu wil ik me volledig in het bad gooien. En daar hoort flink wat voorbereidingswerk bij. Geloof me, bij de start van het WK zal ik élk detail kennen”, glimlacht ze. “Ik kijk er ook naar uit om met iemand als Louis van Gaal samen te werken. Een fascinerende man.”

Op haar 28ste heeft Alyssa al een parcours afgelegd waar anderen een half leven over doen. “Daar ben ik me van bewust”, zegt ze. “Ik had geen enkele bagage binnen het wereldje, maar heb zelf mijn weg gezocht. En gevonden. Dankzij keihard werken. Ik heb vaak een tandje bij moeten steken en wat extra zweet moeten laten, maar op vandaag sta ik erg stevig in mijn schoenen. De energie die ik de voorbije jaren in mijn carrière heb geïnvesteerd, rendeert nu volop. En loodste me naar het WK.”

Alyssa hoopt dat onze noorderburen zo lang mogelijk in het tornooi blijven. “Ik zou het heel erg vinden als Depay, Bergwijn en co al na de poulefase naar huis zouden moeten. Al zie ik dat eerlijk gezegd niet gebeuren. Nederland is een outsider. Mijn droomfinale? Dan teken ik meteen voor België-Nederland.”

Zelf droomt Alyssa van een topcarrière als voetbaljournalist. “Ik heb al flink wat watertjes doorzwommen, maar wil ook in het Belgische mannenvoetbal definitief doorbreken. Mijn uiteindelijk doel is om als schermgezicht aan de slag te gaan, iets wat ik graag voor mijn dertigste wil bereiken. Maar eerst de volle aandacht op het WK. Qatar wordt zowel op persoonlijk als professioneel vlak een unieke ervaring. Daar wil ik me helemaal voor gooien.”