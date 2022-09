De kogel is door de kerk. Jeugdvoorzitter Alexander Verduyn is de nieuwe voorzitter van SK Roeselare-Daisel. Hij is de opvolger van Bart Allossery, die uit de fusie stapt en vanaf volgend seizoen opnieuw naar Dadizele trekt.

Het was de nieuwbakken derdenationaler zelf die vanmiddag liet weten dat er een akkoord werd bereikt tussen de vroegere vzw VK Dadizele en de vzw SK Roeselare-Daisel Jeugd.

“Concreet houdt dit in dat de twee verenigingen vanaf volgend seizoen weer elk hun eigen weg zullen gaan. Met een A- en een B-ploeg en een interprovinciale jeugdwerking op Schiervelde onder het stamnummer 8264 (het stamnummer van het oude VK Dadizele, en van het huidige SKRD, red.), en met een damesploeg en een gewestelijke jeugdwerking in Dadizele, onder een nieuw stamnummer.”

Bij Roeselare wordt Alexander Verduyn de nieuwe voorzitter. Verduyn, die op Schiervelde een belangrijke rol vervulde in de wederopbouw van de club, treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Daniël, die tot vorig jaar de functie van voorzitter bekleedde bij SVD Kortemark, waar de A-ploeg het in het tussenseizoen voor bekeken hield.

Ploegen hebben eigen bestuur nodig

Huidig bestuurslid Geert Deblaere wordt bij de Roeselaarnaren de nieuwe jeugdvoorzitter. Van een scheiding willen ze bij geen van de twee partijen spreken.

Alexander Verduyn: “Zeker niet. We zijn Bart dankbaar voor het engagement dat hij op zich heeft genomen door ons vorig jaar boven de doopvont te houden. Een verwezenlijking waar we hem tot op vandaag – dik twaalf maanden later en een zeer gesmaakte campagne verder – heel erg dankbaar voor zijn.”

Een succesverhaal dat volgens de twee sterke mannen helaas ook een keerzijde had. Bart Allossery: “Het werd na verloop van tijd helaas steeds moeilijker om het interprovinciale verhaal op Schiervelde, en het gewestelijke verhaal in Dadizele te laten vereenzelvigen. Iets waar veel mensen in Dadizele het moeilijk mee hadden. Het valt niet uit te sluiten dat we in de toekomst nog zullen samenwerken, maar als we één iets geleerd hebben, dan is het dat de twee ploegen wel degelijk een eigen bestuur nodig hebben.”

(SBE)