Al zeven jaar sterren van het G-voetbal: “We houden het plezierig”

Zeven jaar geleden begonnen Bert Galle en Gregory Bekaert met voetbaltrainingen voor spelertjes die niet onmiddellijk aansluiting vinden bij een reguliere ploeg. De spelers zijn tussen 7 en 14 jaar en krijgen op vrijdagavond een uurtje training van een gemotiveerd team. Of het nu een training betreft of een wedstrijd, het leidmotief van de begeleiders is dat het plezant moet blijven.

Een steeds groeiende groep G-voetballers meldt zich op vrijdagavond op terrein 1 van SW Wevelgem City. Gedurende een uurtje lopen de 22 voetballertjes zich de ziel uit het lijf onder begeleiding van vier trainers. De groep traint sinds 2015, initiatiefnemers waren toen Gregory Bekaert en Bert Galle. “Gregory is een eindje geleden gestopt maar ondertussen kregen we hulp van Sofie Sinnesael en Kenneth Masselis. En van Johan Brutin die superveel doet voor het G-voetbalteam”, vertelt Bert Galle.

Trainerscursus

“Zelf volgden we indertijd de trainerscursus G-voetbal in Leuven. We hadden gezien dat dit elders al bestond en het sprak Gregory en mij aan om dit ook in Wevelgem aan te bieden aan spelers die niet direct aansluiting vinden bij een reguliere ploeg.”

We zorgen ervoor dat de score tijdens de wedstrijdjes ietwat in evenwicht blijft

Opwarming

Het enthousiasme op de vrijdagtraining is groot. Niettegenstaande het koude weer ontbreekt haast niemand op de afspraak. Er wordt gestart met een flinke opwarming, gevolgd door enkele oefeningen waarna vooral nog tijd wordt gemaakt voor een wedstrijdje. “We vinden het belangrijk dat het plezierig blijft”, vervolgt Bert. “We zorgen er ook voor dat de score ietwat in evenwicht blijft. Ze spelen in geen competitie, wel nemen we occasioneel deel aan een tornooi voor G-sporters. Via een anonieme weldoener zorgen we voor een uitrusting en het bestuur van SV Wevelgem City trakteert in januari met frietjes.”

Wie de jongeren tussen 7 en 14 jaar aan het werk wil zien kan dat op zondagvoormiddag 7 mei. Dan organiseert de club voor het eerst een eigen tornooi met een aantal G-ploegen uit de streek.