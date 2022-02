Afgevaardigde Pieter-Jan Delbaere (KFC Meulebeke 1) waarschuwt: “Onze roodbroekjes moeten voor de spiegel gaan staan”

KFC Meulebeke staat in de kelder van de rangschikking in eerste provinciale. Na tien nederlagen op rij telt de ploeg slechts drie punten meer dan de rode lantaarn. Afgevaardigde Pieter-Jan Delbaere schudt de spelers wakker: “Wat een beschamende vertoning!”

“Als we geen honderd keer hebben gevloekt, dan hebben we niet gevloekt”, sakkert afgevaardigde Pieter-Jan Delbaere na de 2-0-nederlaag op het veld van rode lantaarn KSK Oostnieuwkerke. “Potverdorie, hoe is het mogelijk? Ik was er 48 uur later nog niet goed van. Wat een beschamende vertoning was dat! Oostnieuwkerke had zich dan wel net versterkt met een legioen van over de grens, maar dat mag geen excuus zijn.”

“We konden een goede zaak doen in het klassement, maar weer vergooiden we het zelf. Ook tegen Zonnebeke was dat al het geval. In beide wedstrijden konden we met een zes op zes een uitstekende zaak doen, maar nu is het verschil met de laatste maar drie punten meer. Het valt niet te snappen met welke gelaten mentaliteit er werd gevoetbald: niet lopen, niet wroeten, niet werken, zagen en mekkeren, met de armen zwaaien… Eén, misschien twee of drie spelers speelden nog op niveau en hebben zich gesmeten. Onze roodbroekjes moeten dringend eens voor de spiegel gaan staan, of het zou een heel lang en ontgoochelend seizoen kunnen worden.”

Graag reactie

“Ondanks de mindere resultaten hebben we het vertrouwen in de trainersstaf behouden en hun contract met een seizoen verlengd. Dat deden we ook met bijna alle spelers. We hebben er voor volgend seizoen wel al enkele spelers met ervaring in minstens eerste provinciale bij gehaald. Een doelpuntenmaker moet er ook nog bij, maar dat is geen makkelijke zaak”, besluit Pieter-Jan Delbaere, die hoopt op een reactie van de spelers in het thuisduel tegen Excelsior Zedelgem, dat elfde staat in het klassement.

