Voorzitter Patrick Soete is al 35 jaar aan de slag bij SCT Menen (4D): “De sportieve lat iets hoger leggen”

SCT Menen ging vorige speeldag met 2-3 winnen op Westouter en nestelt zich voorlopig op een gedeelde elfde plaats. Komende zondag staat de stadsderby tegen Rekkem Sport op het programma. “De groen-witten gaan er opgebrand liggen om revanche te nemen voor de 0-3-nederlaag van in de heenronde”, voorspelt voorzitter Patrick Soete.

Vierde provinciale. Het was wat wennen voor het ‘nieuwe’ SCT Menen. Vooral voor de bestuurders die gedurende vele jaren vertrouwd waren met nationaal voetbal. “Natuurlijk is het anders”, beaamt de 64-jarige Patrick Soete. “Maar toen we de beslissing namen om verder te doen op lager niveau, stonden we voor een sprong in het onbekende. Vele maanden later begint de puzzel in elkaar te vallen. De jongeren kregen de kans om hun kunnen te tonen, zijn een wissel op de toekomst. Met die jongens kunnen we verder bouwen. Momenteel zijn de besprekingen aan de gang met trainers en spelers. We zijn tevens aan het uitkijken naar versterking. Graag met jongens die destijds de geel-zwart-witte kleuren droegen en ondertussen bij een andere club aan de slag zijn. Volgend seizoen, zonder zotte dingen te doen, willen we de sportieve lat hoger leggen.”

Piepjonge ploeg

“Of we tevreden zijn over de resultaten? Het is een goed teken dat we sinds de start van het seizoen stappen hebben gezet. Drie keer hebben we zwaar verloren. Maar er zit progressie in de ploeg en de spelers. Toen we van wal staken, wisten we dat we ons geen begoochelingen moesten maken. Maar met een piepjonge ploeg valt het al bij al nog best mee. Voor onze eigen jongeren is het uiteraard een goede leerschool.”

We zijn niet van plan om in vierde provinciale te blijven

Patrick Soete is een échte Sporting-man. Eerst was hij er actief als speler, later stapte hij in het bestuur. “Ondertussen ben ik er al 35 jaar aan de slag. Aanvankelijk was ik van plan om na dit seizoen de fakkel door te geven, maar ik kan het nu niet maken om de club in de steek te laten. Pas als onze trein opnieuw op de juiste sporen zit, kan ik met pensioen. Ik heb met de club hoogtes en laagtes gekend. Destijds van derde klasse naar tweede provinciale. Maar SCT Menen is altijd weer opgestaan. En ook nu zijn we niet van plan om eeuwig in vierde provinciale te blijven. Op termijn leggen we de lat hoger, maar willen geen stappen overslaan. Voor de derby tegen Rekkem is er vooraf een footlunch. 110 personen zijn momenteel al ingeschreven. Een opsteker voor de mensen die hard zijn blijven werken om SCT Menen in leven te houden. En ere wie ere toekomt. Het recente overlijden van onze trouwe supporter Marc Buyck heeft ons allen aangegrepen. Marc was niet alleen supporter van Sporting, maar zonder hoog van de toren te blazen zorgde hij om de haverklap ook voor allerlei sponsoring”, besluit Patrick Soete. (AVW)