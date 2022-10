T2 Jens Claerhout (Rekkem Sport 4D) tegenover ‘buur’ SCT Menen: “De spelers motiveren? Niet nodig”

Rekkem ontvangt zondag buur SCT Menen. Een historische wedstrijd voor de groen-witten. Nog nooit in de geschiedenis van beide clubs moest Rekkem met Menen de degens kruisen in een officiële wedstrijd voor de knikkers. “Het zou wat zijn mochten we kunnen winnen van onze buren”, hoopt een hese T1, Stijn Camelbeke. We spraken met zijn T2, Jens Claerhout.

Rekkem verloor vorig speeldag met 3-0 van Elverdinge. De sporen waren maandag nog duidelijk hoorbaar. T1 Stijn Camelbeke hield er zelfs een hese stem aan over, hij was nauwelijks nog verstaanbaar. “Gelieve mijn T2 Jens op te bellen”, moest Stijn na korte tijd noodgedwongen het gesprek staken. Jens Claerhout nam met veel plezier over. “Voor de wedstrijd tegen Menen zullen we geenszins de spelers moeten motiveren”, weet de Rekkemse assistent. “Hopelijk komt er nog eens veel volk op af. Aan sfeer zal het alleszins niet ontbreken. Veel van onze jongens die school liepen in Menen, zullen op het veld allicht tegen hun oude schoolkameraden komen te staan. En bij ons zijn er ook enkele met een verleden bij Sporting. Om de wedstrijd een feestelijk tintje te geven, is er vooraf een receptie. Het zou wat zijn mochten we dit burenduel kunnen winnen. Dit seizoen zijn we zonder steile ambities aan de start verschenen. Niets moet, alles mag.”

Onze eerste ploeg moet het uithangbord worden van de club

“De ploeg is niet zoveel veranderd tegenover vorig seizoen. Enkele jongens die bij Rekkem hun eerste voetbalschoenen versleten, zijn naar de groen-witte schaapstal teruggekeerd. Ook enkele beloften maken nu deel uit van de kern. In tegenstelling tot vorig seizoen pakken we nu uit met een ander soort voetbal. We gaan vooral uit van onze eigen kwaliteiten, willen vooral dat de jongens zich op het veld amuseren. Met een niks moet, alles mag-mentaliteit bouwen we aan de toekomst, willen we Rekkem weer op de voetbalkaart zetten. Onze eerste ploeg moet het uithangbord worden van de club. Op die manier kunnen we de Rekkemse jongeren aanzetten om aan te sluiten bij de club. Met jongens uit eigen regio willen we de komende seizoenen op sportief vlak stappen zetten.”

Groen-wit hart

Jens Claerhout is al meerdere jaren aan de slag bij de groen-witten. “Mijn hart kleurt groen-wit”, lacht de 36-jarige assistent-trainer. “Hoofdtrainer worden, is momenteel nog niet aan mij besteed. Mogelijk op mijn 40ste zal ik de stap eens wagen. Maar er is vooral geen haast bij. Met Stijn (Camelbeke, red.) en Remi (Vancoillie, red.) is het prettig om samen te werken. We zijn een vriendengroep, we bundelen de krachten. Bij Rekkem, een familiale club, is het goed werken. Er zit geen druk op de ketel. De trainers worden er niet alleen beoordeeld op naakte resultaten”, besluit Jens Claerhout. (AV)

Zondag 16 oktober om 15 uur: Rekkem Sport SCT Menen.