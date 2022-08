Stijn Camelbeke nieuwe T1 bij Rekkem Sport: “Aan inzet zal het me alleszins niet ontbreken”

Rekkem Sport begint dit seizoen aan een nieuw hoofdstuk in zijn bestaan. Tot met vorig seizoen was Eddy Christiaens de man die het meeste hooi op de vork nam. Eddy besloot om het wat rustiger aan te doen, bekijkt de zaken nu vanop afstand. Met een nieuw bestuur en nieuwe trainer nemen de groen-witten een nieuwe start.

Stijn Camelbeke, de nieuwe T1, is geen onbekende in de groen-witte middens. Als speler maakte hij gedurende twaalf seizoenen de dienst uit. De vorige twee seizoenen nam hij de taak van sportief manager op zijn schouders. De 42-jarige Rekkemnaar is gedreven, wil er alles aan doen om Rekkem Sport weer op de voetbalkaart te zetten. “Aan inzet zal het me alleszins niet ontbreken”, belooft Stijn Camelbeke. “Hopelijk krijg ik de spelers mee in mijn verhaal. Mocht ik uiteindelijk toch niet slagen in mijn opzet, dan zet ik zonder problemen een stap opzij. Maar dit doemscenario is momenteel niet aan de orde. In de voorbereiding zag ik mijn ploeg goed voetbal brengen. Uiteraard misten we nog heel wat jongens wegens vakantie. Maar de sfeer zat goed en het samenspel mocht best gezien worden.”

Graag ruime kern

“Ook de samenwerking met mijn T2 Jens Claerhout verloopt uitstekend. In het tussenseizoen werden met Micha Van den Bogaerde (Roeselare-Daisel B), Tjorven Verschaeve en Lotfi Manolo (Kruiseke), Nick Durieu, Chafik Adahchour en Olivier Maieur (vrije spelers), een vijftal nieuwe jongens aangetrokken. Ook Aaron Demuynck en Joran Verhulst, die al eerder de groen-witte kleuren droegen, hebben opnieuw de voetbalschoenen aangetrokken. Maar de deur voor nieuwe spelers staat nog steeds open. We streven naar een ruime kern zodat we voldoende gewapend zijn om zonder problemen met twee teams het seizoen te kunnen volmaken.”

Rekkem Sport, dat vorig seizoen wisselvallig voor de dag kwam, begint aan het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd op Brielen. “Dat wordt ongetwijfeld een serieuze test. Over Brielen is mij weinig bekend, maar ik heb nog een tweetal weken om mij te informeren over de kwaliteiten van de Ieperlingen. We moeten uitgaan van onze eigen kwaliteiten, met lef en vertrouwen aan de aftrap komen”, besluit Stijn Camelbeke. (AV)