“Stevige structuur is ons sterkste wapen”: Piet Bisschop durft dromen van promotie bij KFC Damme

Elke dag viert voetbal hoogtij op de sites Moerkerke en Sijsele. Wij hadden een afspraak met Piet Bisschop net voor de start van de oefensessies van de eerste ploeg, die ons opwachtte in de kantine.

De huidige sportief verantwoordelijke startte zijn voetbalcarrière op de Barms, een onderafdeling van Cercle Brugge. Zijn toenmalige turnleraar Jozef Jacobus stimuleerde hem om zijn voetbaltalenten bot te vieren. “Na een tussenstap bij de middenbouw van Cercle zette ik mijn carrière voort bij het toenmalige Eendracht Sijsele, getraind door Filip Coens zaliger. Amper 17 lentes telde ik toen de coach me bij de eerste ploeg opstelde. Blijkbaar mocht het mooie liedje niet lang duren want twee jaar later werd ik het slachtoffer van een zwaar verkeersongeval. Ik zag de dood voor ogen, maar wilde het voetbalspelletje niet opgeven. Na een lange revalidatie kreeg ik mijn transfer naar Moerkerke waar ik stopte met een eindrondematch tegen Zerkegem.”

Fusie

“Toenmalig voorzitter van FC Moerkerke Filip Babylon loodste me in de bestuursploeg. Eerlijk gezegd was ik toen al aan het dromen van een fusie. In de periode van de pandemie kregen de plannen vorm wanneer Jo Wallaert en ikzelf, samen met het stadsbestuur, vaak samenkwamen. KFC Damme werd boven de doopvont gehouden. Zelf bemande ik de sportieve cel, samen met Jo Wallaert en Sam Devinck. De fusieploeg startte behoorlijk in derde provinciale, tot corona alles stillegde. We hervatten na een jaar maar we kregen de motor moeilijk op gang en degradeerden zowaar.”

Toptrainers

“Vervolgens zijn we erin geslaagd met Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut twee toptrainers, met nationale ervaring, in ons midden te loodsen. Een volgende stap was de aanstelling van Vincent Goemaere, als opvolger van de fantastische mens Filip Babylon. Zodoende werd ook op bestuurlijk vlak nationale ervaring binnengehaald. Dames, heren, jeugd: iedereen voelt zich gelukkig in onze familie. De stevige structuur is ons sterkste wapen, met dank aan de ervaren preses. Misschien mogen we dit kampioenschap dromen van de hogere reeks, al zijn er kapers op de kust. Op Allerzielen trekken we naar Wenduine: dit wordt al een eerste serieuze waardemeter.” (JPV)