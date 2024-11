Stevie Tanghe is nieuw in het bestuur van KFC Damme (4D)

Het is donderdagavond, omstreeks 19 uur. Keeperstrainer Franky Francois schaaft zijn doelmannen bij. De zestigplusser demonstreert zijn nog altijd vlekkeloze traptechniek op de perfecte grasmat. T1 Johnny Bleyaert en zijn assistent Koen Thiebaut zetten het oefenveld klaar. Ondervoorzitter Jo Wallaert observeert een en ander, samen met Stevie Tanghe.

Stevie Tanghe is een gemotiveerd nieuw bestuurslid. Hij luistert aandachtig naar Jo Wallaert en doet ervaring op. “Iets meer dan één seizoen voetbalde ik zelf in de Damse regio, kort na de fusie tussen het toenmalige Eendracht en Sportief. Bij SVV Sijsele speelde ik samen met onder meer Jo Wallaert en Benny Bleyaert, de broer van onze huidige coach. Toen mijn zoon Stan Beernem, waar hij een deel van zijn jeugdopleiding kreeg, inruilde voor Damme werd hij familiaal opgevangen bij zijn nieuwe ploeg. Meestal vergezelde ik hem. De vraag kon niet uitblijven: of ik mijn steentje wilde bijdragen in bestuurskringen? Waarom zou ik dat weigeren? Aanvankelijk werd ik ingedeeld in het commerciële team en sedert dit jaar ben ik bestuurslid, met commerciële verantwoordelijkheid.”

Cellenstructuur

“Natuurlijk ken ik iets van voetbal maar anderen zijn beter geplaatst om daarover een interview af te leggen. Wel weet ik dat onze jongens zwaar teleurgesteld waren na de 7-2-uppercut in Wenduine. Nu wacht ons met Lissewege een nieuw topduel, in eigen vesting. Dat is pas op zondag 1 december, tot dan zijn we bye. Onze sportieve staf is voldoende ervaren om die leemte op te vullen.”

“Vurig aanmoedigen, meer zal ik niet doen op sportief vlak. Wel kan ik iedereen verzekeren dat mijn commerciële evenementen in orde zullen zijn. Misschien mag ik me op dat vlak spiegelen aan ons grote voorbeeld Vincent Goemaere. De preses is ongeveer drie jaar in functie en organiseerde een sterke structuur. Alles binnen onze vereniging straalt klasse en kennis van zaken uit.” (JPV)

Zondag 1 december om 15 uur: KFC Damme – KFC Lissewege.