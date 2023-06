RW Hollebeke (4D) wil dichter aanleunen bij subtop

Vorig seizoen strandde RW Hollebeke op de negende plaats in vierde. “Al was het gat met de achtste met 13 punten wel vrij groot”, merkt sportief verantwoordelijke Kris Titeca (52) op. “Tegen KFC Poperinge B pakten we zes op zes maar verder konden we weinig verrassen tegen de ploegen boven ons. Extrasportief was het een topjaar. De sfeer was optimaal op en naast het veld en ook met de beloften was er een uitstekende wisselwerking. Nu kijken we reikhalzend uit naar het komende seizoen met de nieuwe trainer Andy Van Exem. Je voelt dat hij heel gemotiveerd is om een mooi verhaal te schrijven. We trokken zes jonge spelers aan van wie we wel het een en ander verwachten. Zo speelde Kwinten Logie nog in de eerste ploeg van SC Zonnebeke, al had hij daarna een zware blessure. We beogen dit keer een aansluiting met de subtop. Al is het steeds wat afwachten, er zitten weer een aantal onbekende ploegen in de reeks.” We zien bovenaan voorzitter Bernard Dumolein, T3 en keeperstrainer Robertino Vandendriessche, Jorunn Vannoorden, Robbe Van Thuyne, Servaas Decroix, T2 Nordine Verhaeghe, T1 Andy Van Exem en sportief verantwoordelijke Kris Titeca. Onderaan Jari Clynckemaillie en Maxim Kim. Kwinten Logie ontbreekt. (API/foto EG)