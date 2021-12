Nieuwe trainer voor FC Passendale

Vierdeprovincialer FC Passendale heeft zijn nieuwe trainer beet. Uit een vijftal kandidaten koos het bestuur uiteindelijk voor de 64-jarige Eddy Engelbert. Hij vervangt Gregory Werbrouck die naar de buren van De Ruiter trekt.

Eddy heeft vooral een voetbalverleden in de jeugd maar beschikt wel over een UEFA A-diploma. Hij startte als jeugdcoach bij SV Moorslede (gewestelijke miniemen 3 jaar). Later volgden KSV Roeselare (nationale knapen – 2 jaar) , KSK Oostnieuwkerke (bijzondere knapen – 3 jaar) , KVK Kortrijk (nat. U14) , SV Wevelgem City (interprovinciaal U15 – 2 jaar) , KSV Ingelmunster (U21 – 2 jaar) , VK Dadizele (U21 – 2 jaar) , SC Zonnebeke (provinciaal U15 – 2 jaar) en nu dus KSV Rumbeke (U17 – 1/2 jaar).

Zijn opdracht is om weer samenhang en sfeer te creëren binnen de spelersgroep zodat de ploeg in de terugronde kan opschuiven naar de beoogde linkerkolom. Nu staat het team dertiende in vierde provinciale D. (SBR)