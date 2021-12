Michiel Logie wordt volgend seizoen hoofdcoach bij Brielen Sport

De wegen van vierdeprovincialer Brielen Sport en zijn huidige coach Jeroen Depinois scheiden na dit seizoen.

De sportieve cel moest niet lang zoeken naar een geschikte opvolger want assistent Michiel Logie schuift een rijtje vooruit. Hij zal de ploeg dus leiden vanaf seizoen 2022-2023. Wie zijn assistent zal worden is nog niet uitgemaakt.

Michiel is aan zijn proefstuk toe als hoofdcoach bij een eerste ploeg, maar leidde Brielen onlangs al eens toen Jeroen Depinois in quarantaine zat. Hij werd in 2018 in Brielen hulptrainer nadat hij een jaar eerder te horen kreeg dat hij noodgedwongen moest stoppen met voetballen door heupproblemen. Hij was toen nog maar 23 jaar oud.

Vanaf dan was hij eerst jeugdtrainer bij Vlamertinge, toen het aanbod kwam van assistent-coach bij Brielen Sport, twijfelde hij niet. (SBR)