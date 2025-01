Maarten Deschuymere nieuwe T1 van WS Desselgem

Voorzitter Johan Soetens beloofde snel werk te maken van een opvolger na het ontslag van Jurgen Secember. Hij haalde zelfs zwaar uit met de komst van Maarten Deschuymere, ex-trainer van KSC Wielsbeke.

Voorzitter Johan Soetens was alvast erg tevreden met de komst van Maarten Deschuymere. “Ja, in Desselgem doen wij soms zotte dingen”, grapte de voorzitter. “Maarten Deschuymere zal onze jonge ploeg ongetwijfeld heel wat kunnen bijbrengen.” Maarten Deschuymere leidt de ploeg tot het einde van het seizoen. “Na mijn ontslag bij KSC Wielsbeke waren er wat contacten links en rechts, maar ik hield de boot nog even af. Op de nieuwjaarsreceptie in het Desselgemse oc was ik aan de praat geraakt met de mensen van WS Desselgem en ik wilde de ploeg wel helpen in een soort adviserende functie. Het was zeker niet mijn bedoeling om hier T1 te worden”, geeft Maarten Deschuymere toe. “Vorige week dinsdag was er een gesprek gepland waarbij wij zouden kijken op welke manier ik de ploeg kon helpen. Toevallig had Jurgen Secember de avond daarvoor ontslag genomen en daardoor kreeg ik de vraag om hier T1 te worden. Ik zat toch zonder ploeg en woon op amper vierhonderd meter van het terrein van WS Desselgem dus waarom niet. Desselgem had ik vorig weekend aan het werk gezien in de derby op Deerlijk, waar ze met 3-0 verloren. Bij de rust had Desselgem misschien wel een voorsprong verdiend, maar die ploeg mist niet alleen ervaring, ook een zekere structuur en dat zal ik er in eerste instantie proberen in te krijgen. Op een drietal spelers na is het een U21-ploeg, maar dat maakt mij niets uit, want ik werk graag met jonge spelers. Het is mijn bedoeling om opnieuw voetbalvreugde te vinden en er nog een leuke derde periode van te maken.”

Dentergem

“Zaterdagavond speelden wij tegen Dentergem. Na amper één training was ik tevreden met de inzet. Dentergem scoorde bij het ingaan van het slotkwartier en vlak daarop misten wij jammer genoeg een penalty. Na de 0-2 stond de verdiende zege van Dentergem op het bord.” Glenn Destadsbader (OG Stasegem) is de eerste nieuwkomer voor volgend seizoen. (IVD)

Zondag 26 januari om 15 uur: Heule WS Desselgem