KSKV (4B) mikt op tweede periodetitel

In het tweede seizen na de heropstart doen de youngsters van KSKV Zwevezele het voortreffelijk met zelfs een vierde plaats na negen wedstrijden in vierde provinciale B. Voorzitter Peter Vanzieleghem en zijn bestuur hebben hun ambitie dan ook wat bijgesteld.

“Na tien jaar Paul Degroote als voorzitter opvolgen en in zijn schoenen stappen is niet gemakkelijk”, opent voorzitter Peter Vanzieleghem. “Het waren de meest succesrijke jaren in het Zwevezeelse voetbal. Dankzij de inzet van vele mensen kunnen we nu zeggen dat we de juiste beslissing hebben genomen met de herstart in vierde provinciale. We hebben toen gekozen voor spelers uit de eigen jeugd of met een Zwevezeels verleden. Wij zullen dat ook blijven doen en daarom blijven we inzetten op de jeugdwerking. Die jeugd doet het voorbeeldig, dat is positief naar de toekomst toe. De jeugdtrainers leggen de nadruk op plezier hebben in het spel en met de medespelers.”

“We hebben een jonge kern die sterk samenhangt op en naast het veld. Soms doen zij samen nog een activiteit na de training of na de wedstrijd. Dat versterkt het groepsgevoel en dat zie je ook op het veld. Ook zien we dat het toeschouwersaantal er op vooruit gaat. Dat we gekozen hebben voor spelers uit eigen jeugd of met KSKV-roots is daar niet vreemd aan. Vrienden van school of van de jeugdbeweging en de vriendenkring komen wel eens als supporter naar de wedstrijd. Ook zien we hun familieleden op een wedstrijd. Het is ook goed voor de kassa en de ambiance rond het veld. Dat we nu met de top meedraaien is daarvoor ook ideaal. De ploeg heeft ervaring opgedaan, want heel wat spelers hadden dat niet in het provinciaal voetbal.”

“Wij staan nu vierde in de stand en eerste in de tweede periode. De periodetitel als volgend doel is het logisch gevolg, maar het is niet van ‘moeten’. Met Gistel, Aartrijke, Oostkamp B en ook Ruddervoorde B zijn er sterke tegenstanders in de top vijf van onze reeks. Ik denk dat het voor de titel zal gaan tussen die ploegen. Om te promoveren, is het nog te vroeg. Als het kan, mij niet gelaten, want het is wel een doelstelling naar de toekomst toe.” (WD)

Zaterdag 23 november om 19.30 uur: KSKV Zwevezele – SK Westrozebeke.