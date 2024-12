KFC Aarsele (4E) wil scalp van leider Hulste

Wil KFC Aarsele zich straks blijven verder mengen in het titeldebat dan moet het dit weekend absoluut winnen in de thuiswedstrijd tegen leider Hulste Sportief. Anders bedraagt de achterstand minstens 10 punten en mag men de ambities bijschaven. De 30-jarige Jeffrey Beernaert weet alvast wat hem te doen staat. “In aanloop naar deze topper hebben we op Ardooie B 2-2 gelijk gespeeld. Op zich niet zo slecht, zeker als je onze eerste helft zag. Die was echt megazwak. Gelukkig hebben we nog één en ander kunnen rechtzetten en hadden finaal nog winstkansen. Het moet er ook bij gezegd worden dat onze goalie op het einde nog een strafschop redde. Dus alles bij elkaar is dit gelijkspel logisch. Nu is er inderdaad dus de komst van de ongeslagen leiders uit Hulste. Als we verder willen meestrijden voor de prijzen, dan is er weinig keuze. Dan moet er gewoon gewonnen worden.”

“Voor mij is Hulste niet direct een bekende tegenstander, maar onze trainer maakt echt wel zijn huiswerk van elke tegenstander en legt de positieve en negatieve punten bij hen steeds mooi uit. Aan ons dan om daarop in te spelen, maar nogmaals, als we onze ambities willen waarmaken om te promoveren dan moeten we de driepunter pakken.”

Jeffrey Beernaert ziet een terugkeer naar derde zeker zitten. “Deze mooie vereniging verdient eigenlijk niks minder, maar ook dit jaar zijn er opnieuw ambitieuze ploegen zodat het drummen is voorin. Voor mij mag ook een eindronde, want langs die weg kan je ook stijgen hé.”

De besprekingen naar volgend seizoen toe zijn in Aarsele opgestart. De Wielsbekenaar mocht reeds aanschuiven, maar nam nog geen beslissing over zijn toekomst. “De kans is heel klein dat ik vertrek. Het is veeleer beslissen als ik nog ga voetballen, want de voorbije weken heb ik echt veel last van een rugblessure. Ik zal dus eerst afwachten of de pijn verdwijnt of niet vooraleer mijn krabbel te zetten”, aldus de schilder van beroep. (SBR)

Zaterdag 7 december om 18.30 uur: KFC Aarsele – Hulste Sportief.