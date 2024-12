Kenneth Claes is de nieuwe T2 van Eendracht Brugge (4D)

De jongens van de Watertoren hebben een nieuwe T2. Kenneth Claes debuteert in klimmen en dalen als assistent van eerste in bevel Hendrik Anckaert. De neofiet is alvast lovend over zijn nieuwe uitdaging.

Tegen het pas opgerichte KSV Jabbeke B werd nochtans met 0-2 verloren. Kenneth Claes legt uitvoerig uit was misliep. “We misten enkele basispionnen maar kregen een lesje in efficiëntie na een sterk openingskwartier. We misten overigens een strafschop. Na nieuwjaar zullen we de volledige kern ter beschikking hebben, zonder blessurelast of schorsingen. We beginnen er heel vroeg aan, op 5 januari trekken we al naar Fusion Oostende. Trouwens, nu al heb ik vastgesteld dat Eendracht een warme club is, waar vriendschap primeert. Persoonlijk vind ik het een geestige bende. Enthousiast, zowel op als naast het veld. Het zijn stuk voor stuk jongens waar een trainer kan op rekenen. Positie tien is een momentopname, we kunnen hogerop geraken.”

Koen Neirynck

“Gedurende vier seizoenen had ik de beloften van Daring Brugge onder mijn hoede. Het klikte optimaal met die groep. Toch maakte ik in het tussenseizoen de foute beslissing door opnieuw een carrière als speler na te streven. Ik werd immer opgeleid bij de jeugd van Anderlecht en miste het contact met de bal tussen de krijtlijnen. Altijd was ik de overtuiging toegedaan meer te kunnen bereiken als coach dan als speler. Nu ben ik meer dan ooit overtuigd. Nadat ik enkele matchen speelde in Lissewege keerde ik terug naar de lichting U15 bij Daring Brugge. Dan werd ik plots gecontacteerd door de nieuwe sportief verantwoordelijke van Eendracht Brugge: Koen Neirynck. We kennen elkaar goed en delen dezelfde filosofie over het spelletje. Hoofdcoach Hendrik Anckaert en ikzelf hebben samen al trainingssessies georganiseerd. Er zit echt serieus kwaliteit in de groep. Zelfs de beloften tonen veel enthousiasme. Door de groep werd ik positief onthaald. Nu is het mijn toer om te proberen iets moois terug te geven. Heel even gaat de riem eraf, we zullen de jongens wat rust gunnen en dan vliegen we er meteen weer in”, besluit Claes. (JPV)