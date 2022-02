Kapitein Benny Carron (SK Zillebeke – 4D): “Ik speel niet voor het geld”

SK Zillebeke won vorige zondag van leider Ledegem. Centrale verdediger Antoine Colnot scoorde het enige doelpunt. “In de kleedkamer heerste een lichte euforie, maar we blijven realistisch”, zegt Benny Carron.

Carron (28) woont samen met Célina Laplace en is papa van Alicia (16 maanden). De inwoner van Mesen werkt bij Valcke in Vlamertinge en speelt al tien seizoenen bij SK Zillebeke. “Daarvan ben ik al negen seizoenen kapitein. Ik ben begonnen als doelman en stond onder de lat bij Zillebeke, Brielen en Nieuwkerke.

Nadien werd ik veldspeler en kwam uit voor de bijzondere U15 van Vlamertinge en de juniors van Dikkebus. Daarna ben ik bij Zillebeke gekomen en speel ofwel als centrale verdediger, ofwel als middenvelder. Op die positie scoorde ik tegen Westouter.”

Interesse van clubs

“Na vorig seizoen zag het er niet goed uit voor Zillebeke. Mathieu Verhoest deed enorme inspanningen om Zillebeke overeind te houden. Ook met de komst van trainer Diego Caron, hulptrainer Jan Deraedt en zes blijvers werd een mooie mix van spelers uitgebouwd. Niemand had verwacht dat we het zo goed zouden doen. Het nadeel van onze prestaties is het feit dat een aantal spelers volgend seizoen andere oorden opzoeken.”

“Michiel Deraedt vertrekt alvast naar Boezinge. Ik kreeg ook voorstellen van onder meer Reningelst en Voormezele. Financieel zeer aanlokkelijk, maar ik vertrek niet bij Zillebeke. Mijn hart klopt al ruim tien jaar voor deze ploeg. Ik speel niet voor het geld, maar voor het amusement en de sfeer.”

“Ook trainer Caron blijft bij Zillebeke en er komt versterking. De komende wedstrijd is tegen Houthem, de laatste in de rangschikking. Toch wordt het een moeilijke opdracht. Voor coach Caron, Jeremy Lepercq, Antoine Colnot en Dimitri Tavernier is het een weerzien met hun vroegere club”, besluit Benny Carron.

