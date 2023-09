Jari Clynckemaillie voelt zich in zijn sas bij RW Hollebeke

Jari Clynckemaillie is een van de nieuwkomers bij vierdeprovincialer RW Hollebeke. De 24-jarige voetballer kwam over van KSK Vlamertinge en speelt in het Camiel Couckestadion samen met zijn vrienden.

Jari Clynckemaillie (24) doorliep de jeugdrangen van KVK Westhoek. “Ik speelde er tot mijn 19de, waarvan de laatste drie seizoenen bij de beloften”, vertelt hij. “Daarna volgde een seizoen Sassport Boezinge en drie seizoenen KSK Vlamertinge. Daar speelde ik samen met mijn jongere broer Neno, die er nog steeds actief is. Voetbal kregen we met de paplepel mee, ook vader Diego voetbalde vroeger. Ik kende wat blessureleed en maakte nu de overstap naar RW Hollebeke. Daar ken ik heel veel spelers en de sfeer is top.”

Linkerflank

Ook met de coach Andy Van Exem heeft Jari een goeie klik. “Andy ligt goed in de groep en hij betrekt de spelers vaak. Zowel op als naast het veld zijn we een geheel. Meestal speel ik als linkerflankverdediger en ik zorg ook voor aanvallende impulsen. Dat leerde ik vanuit mijn jeugdopleiding bij KVK Westhoek. In de voorbereiding kon ik de netten een keer doen trillen.”

RWH telt één op negen en haalde afgelopen weekend een punt tegen titelkandidaat VK Langemark-Poelkapelle. “Vooraf teken je voor een punt, maar uiteindelijk bleven we ontgoocheld achter. De 1-1 van de tegenstander viel pas in de laatste minuut. De eerste twee matchen tegen FC Houthem en FC Westouter waren minder goed en we slikten vermijdbare goals. Voorin toonden we ons niet efficiënt genoeg. Nu hebben vertrouwen getankt voor onze volgende match, een stevige verplaatsing naar een andere titelfavoriet VK Dadizele. We hebben er niets te verliezen en zullen alles geven. Hopelijk kunnen we de stunt van tegen VKLP nog eens overdoen. Ons doel is om dit jaar dichter aan te sluiten bij de linkerkolom”, aldus Jari, die in Sint-Jan woont en leerkracht LO is in De Vlinder in Tielt. “Dat is een lagere school in het buitengewoon onderwijs. In mijn vrije tijd ben ik verder nog coach van de interprovinciale U13 van KVK Westhoek. Ik geef drie keer per week training”, aldus nog Jari Clynckemaillie.