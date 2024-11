Guillaume Vanhollebeke evalueert eerste maanden bij KFC Damme (4D)

De jongens van Johnny Bleyaert en Koen Thiebaut werden van positie twee gekatapulteerd door een kustformatie die regelrecht op de titel afstevent. Wie de naaste achtervolger met 7-2 aftroeft, mag zich als de grootste kanshebber voor de oppergaai beschouwen.

Tot op heden liep de competitie meestal op rozen voor KFC Damme. Jongeren krijgen alle mogelijke kansen en met de bijna 30-jarige Guillaume Vanhollebeke kwam er een ervaren puntspeler bij. De Oostkampse zaakvoerder blikt liever vooruit dan terug te keren op de recente uppercut. “Elke voetballer werd al eens geconfronteerd met een monsternederlaag, zeker? Nu komt het eropaan ons te herpakken thuis tegen Cercle Beernem B. Daarna blijven we ettelijke weken zonder competitievoetbal. Dat is nu eenmaal het gevolg van een competitie met slechts 13 deelnemers. December begint dan weer met een topper van formaat: tegen Lissewege, het geheel dat ons van de tweede positie heeft kunnen wegduwen. We hebben nu negen duels achter de kiezen, we verloren er twee en speelden één keer gelijk. We zitten dus op schema.”

Veel talent

“Bij ons huist flink wat talent terwijl ook de betere jeugdspelers alle kansen krijgen. Ik noem voor de vuist weg Kiano Baert, Senne Helewaut en Gennaro Wallaert. We beschikken over een structuur die ettelijke nationale teams ons wellicht benijden. Dan heb ik het nog niet eens over die twee trainers Johnny Bleyaert en Koen Thiebout. Ze zijn perfect op elkaar ingespeeld. Onze voorzitter Vincent Goemaere houdt vast aan een vlot werkende structuur. Sorry, wij horen niet thuis in vierde provinciale. Kunst is om eruit te geraken.” (JPV)

Zaterdag 9 november om 19.30 uur: KFC Damme – VV Cercle Beernem B.