Eindronde is een absolute must voor ZK Dentergem

Vierdeprovincialer Zonnekloppers Dentergem (4E) wonnen vorig weekend de topper bij Sparta Heestert B (1-3). Daardoor mengt de ploeg van coach Nico Rogge zich steeds meer in het titeldebat. Het staat nu op 3 punten van leider Hulste Sport, dat wel nog één wedstrijd tegoed heeft. “De wedstrijd op Heestert kon echt alle kanten uit”, opent de 33-jarige Jonas Vanbetsbrugghe. “De thuisploeg mistte bijvoorbeeld een strafschop en trof ook eens de deklat, wij waren gelukkig efficiënter net voor en na de rust met een dubbele voorsprong als gevolg. Zoals verwacht, kwam Heestert daarna steeds meer opzetten met de aansluitingstreffer als gevolg, achteraf hebben wij van de geboden ruimte geprofiteerd om een derde keer te prikken. Daardoor staan we nu in de klassering op drie punten van de nieuwe leider Hulste. In principe kunnen het er ook zes worden als ze hun inhaalwedstrijd winnen. Dan nog ziet het er sterk naar uit dat de huidige top 3 zeker zal meestrijden voor de prijzen. Aarsele volgt op enkele punten, maar daarna is er toch al een kleine kloof ontstaan met de zogenaamde middenmoot.” Zondag komt KVC Ardooie B op bezoek, de nummer 5 uit de stand. “Een niet te onderschatten opdracht, want dit team haalde vorig weekend verwoestend uit op het veld van AC Kortrijk (1-10). Persoonlijk is het een nobele onbekende, maar wellicht een team die teert op jong enthousiasme in combinatie met enkele ervaren mannen. Thuis moeten we echter altijd uitgaan van de volle buit.”

Harde strijd

Jullie spreken dus een duidelijke ambitie uit? “Al enkele jaren is er hier een ambitie om te promoveren naar derde provinciale. Daarvoor is de vereniging op alle vlakken klaar, laatst nu nog met de nieuwe infrastructuur. Aan ons nu om dit ook sportief te realiseren. Het wordt een harde strijd om het kampioenschap, maar stijgen via de eindronde mag voor mij gerust ook”, besluit de 33-jarige zelfstandig installateur HVAC. (SBR)

Zondag 24 november om 14.30 uur: ZK Dentergem – KVC Ardooie B.