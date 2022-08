Davy Vangheluwe wil met FCE Kuurne naar derde provinciale: “Deze keer moeten we beter doen”

FCE Kuurne ging vorig seizoen nooit uit de top drie. De blauwhemden leken klaar om de stap naar derde provinciale te zetten. Maar in de eindronde slaagde Kuurne er niet in om de kers op de taart te zetten. Dus moeten de mannen van T1 Davy Vangheluwe hun huiswerk opnieuw maken in het vagevuur van vierde. “Hopelijk doen we straks veel beter”, kruist T1 Davy Vangheluwe de vingers.

FCE Kuurne is een vaste abonnee in vierde. Maar de blauw-witten willen, liever vandaag dan morgen, wel eens van een hogere reeks proeven. Vorig seizoen leken ze aardig op weg om hun doelstelling hard te maken. Op een bepaald ogenblik stak Kuurne zelfs een hand uit naar de titel. Uiteindelijk werd FCE Kuurne naar de eindronde verwezen, kon het in de herkansing zijn doelstelling niet waarmaken.

“Er zat vorig seizoen veel meer in”, blikt T1 Davy Vangheluwe nog even achterop. “We hoefden voor niemand onder te doen. Voetballend waren we allicht de beste ploeg van de reeks. Maar tegen de mindere goden gooiden we belangrijke punten te grabbel. Gedane zaken nemen achter geen keer. Deze keer moeten we beter doen. We hoeven het niet onder stoelen of banken te steken, we willen de sprong wagen naar derde provinciale. Liefst via de kortste weg. En dat is met een titel. Als het niet anders kan via de eindronde, maar dat is meestal een loterij. Voorheen was ik gedurende vijf seizoenen aan de slag bij Dentergem. Driemaal speelden we de eindronde, maar slaagden er nooit in die succesvol af te werken. Het wordt tijd dat er een einde komt aan die kwalijke traditie.”

Met huidige kern moeten we hoofdrol kunnen vertolken

FCE Kuurne huldigt nog steeds de regel dat er minstens tien spelers vanuit de eigen kweek moeten komen. “Daar sta ik volledig achter”, bekent Davy Vangheluwe. “Het bevordert de sfeer en kameraadschap binnen de ploeg. De jongens die worden aangetrokken hebben doorgaans connecties met FCE Kuurne. Met de kern die ik dit seizoen voorhanden krijg, moeten we straks een hoofdrol kunnen vertolken. Ondanks de verlofgangers kan ik met een goed gevoel terugblikken op een geslaagde voorbereiding. Ik weet wel, momenteel is het nog spielerei. Pas op zaterdag 3 september, wanneer we op eigen veld FC Houthem ontvangen, gaat het om de knikkers. Wat ik van de komende tegenstander moet verwachten, is mij volledig onbekend. Ook de Ieperse reeks waarin we dit seizoen ons ding moeten doen, heeft voor mij nog veel geheimen. Volgens de kenners is de kwaliteit er minder dan in de Kortrijkse reeks. Maar daar heb ik mijn bedenkingen bij. We zullen alleszins niet aan de aftrap mogen komen met de gedachte dat de prijs reeds binnen is. Welke ploegen we bovenaan mogen verwachten? Ik zou het echt niet weten. De komende weken zal ik mijn spionnen uitsturen om meer informatie te krijgen over onze tegenstanders”, besluit Davy Vangheluwe. (AV)