David Casteleyn is de nieuwe trainer van Sassport Boezinge B (4D): “Spelerscarrière zit erop”

David Casteleyn volgt Frederik Wydoodt op als trainer van Boezinge B. De 31-jarige Elverdingenaar trekt naar de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot. Hij hangt zijn schoenen aan de haak, maar blijft wel actief als jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij SK Elverdinge.

Frederik ‘Epo’ Wydoodt kreeg de kans om T2 te worden bij de A-ploeg en zo zocht de club naar een nieuwe trainer voor de B-ploeg in vierde provinciale. Nu hebben ze met David Casteleyn een opvolger. “Dit betekent dat mijn spelerscarrière erop zit”, zegt de kersverse T1 van Boezinge B. “De laatste tijd sukkelde ik met kwaaltjes en dit seizoen kwam ik niet zoveel meer in actie. Het vuur was niet meer aangewakkerd. Als speler ben ik trouwens perfect vervangbaar”, aldus David, die tien jaar geleden al zijn eerste stappen zette in het trainersvak. “Ik studeerde LO en rolde erin via de Balbalschool van Kristof Mortier. Hij is trouwens mijn grootste inspiratiebron. Vervolgens werd ik jeugdtrainer bij SK Elverdinge, KV Kortrijk en KVK Westhoek. Enkele jaren geleden werd ik dan jeugdtrainer en jeugdcoördinator bij SK Elverdinge. We zorgden voor een verdrievoudiging qua aantal jeugdploegen: van drie naar negen. Dit verhaal wil ik nog niet beëindigen en dus blijf ik ook actief bij de jeugd van Elverdinge. Na overleg met mijn partner Shauni hebben we beslist dat we dit zullen doen lukken”, vertelt de leerkracht.

Buiten de comfortzone

En dus start David aan zijn eerste uitdaging bij een eerste ploeg. “Drie weken geleden viel ik nog in met Elverdinge tegen Boezinge. Het kan snel gaan, maar deze trein passeert niet elke week en ik wilde dit heel graag doen. Boezinge is een mooie club, vlakbij en er is met het kunstgras een mooie accommodatie. Mijn petekind is er actief als jeugdspeler. Ik doorliep er mijn jeugdopleiding want heb lang in Boezinge gewoond, tot rond mijn zestiende. Daarna verhuisden we naar Elverdinge. Het is een uitdaging buiten mijn comfortzone en ik ben ervan overtuigd dat je dat af en toe nodig hebt. Het was geen gemakkelijke beslissing, want ik verlaat een leuke bende in Elverdinge, ook het bestuur beschouw ik als vrienden.”

17 december in Elverdinge

Vrijdag staat David voor het eerst op het Boezingse trainingsveld. “Woensdag zal Epo de trainingen blijven leiden en ik doe de vrijdagtraining en de match. De matchbenadering zal verschillen met de jeugd. Bij de jeugd is resultaat voor mij van geen belang. Nu is het spelen om te winnen. Ik kon niet aanwezig zijn tijdens de match in Kuurne, maar ik vernam dat er meer inzat dan de 1-0-nederlaag. Mijn vuurdoop wacht tegen Reningelst, een ploeg die we niet mogen onderschatten. De verwachtingen? Ik ga eerst nog de nodige zaken analyseren. De club is aangesloten bij MyPitch, dus ik kan de nodige beelden bekijken. Ik zie dat we goed meedraaien bovenin, defensief heel sterk staan en uit meer punten sprokkelen dan thuis.”

Na Reningelst volgen nog Brielen en op 17 december Elverdinge. “Ja, die match zal heel speciaal worden. In Boezinge werd het 1-3 voor Elverdinge. Dus Boezinge B zal gebrand zijn op sportieve revanche.”