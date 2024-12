Benedikt Depoorter is de nieuwe T1 van KFC Sint-Joris Sportief

Na de wedstrijd tegen KFC Damme, op zondag 8 december jongstleden, kreeg T1 Tony Termote van zijn voorzitter Birger Van Quathem te horen dat de samenwerking zou stoppen. Ze namen afscheid in alle vriendschap en T2 Nico Lootens nam even over ad interim. Het bestuur polste vervolgens kenner van het huis Benedikt Depoorter, die zonder aarzelen de moeilijke uitdaging aannam.

“Mijn hele jeugd voetbalde ik op het oubollige Galgeveld. Toenmalig coach Marnix Roels doopte me in de eerste ploeg en we kroonden ons tot kampioen. Daarna verhuisde ik naar Cercle Oedelem, waar ik twee heerlijke competities betwistte onder Leo Meyseman zaliger. Vervolgens keerde ik terug jaar Sint-Joris, onder leiding van het duo Filip Hoste en Nico Lootens. Laatstgenoemde is intussen daar een meubelstuk worden en zal als mijn T2 fungeren. We plaatsten ons voor de nacompetitie. Later verhuisde ik naar Doomkerke, waar we in vijf seizoenen drie keer de nacompetitie behaalden. In het coronajaar sloot ik me aan bij Lotenhulle maar toen was van voetballen even geen sprake meer.”

Hecht team

“Toen de bal opnieuw begon te rollen startte ik mijn trainerscarrière bij de lichting U13 van Beernem. Vervolgens ging het richting Hertsberge, lichting U21, en werd ik tevens T1 van Jeffry De Busschere, die daar nog steeds de sportieve lakens uitdeelt. Bij Doomkerke kreeg ik later de kans om te debuteren als T1, na het vertrek van Ronny Houben. Voor het eerst in 50 jaar konden we samen naar derde provinciale promoveren. Het daaropvolgende kampioenschap slaagde ik erin het behoud te verzekeren. In alle eerlijkheid, deze competitie verliep minder, de mayonaise plakte niet meer. Het was op en na vier competitiematchen besloot ik, met pijn in het hart, maar in het belang van de vereniging, afscheid te nemen. Diverse ploegen polsten mij om de beloften onder mijn hoede te nemen, ik koos voor Knesselare. Nu kon ik evenwel niet weerstaan aan de roep van het hoofdtrainerschap. Het blijft mijn passie om als T1 resultaten te boeken. Sint-Joris ken ik als mijn broekzak, ik hou van die mentaliteit daar. Nagenoeg alle spelers herinner ik me, het is absoluut geen moeilijke groep. In eerste instantie wil ik een hecht team creëren. De goesting om naar Overleie te komen moet van hun gezicht druipen. Tevens zal ik de beleidsploeg met raad en daad bijstaan om de nodige versterkingen binnen te halen voor volgend kampioenschap.”

(JPV)