Alex Verlinde (SK Elverdinge – 4D): “Het echte werk kan beginnen”

SK Elverdinge begint zondag 4 september aan het nieuwe seizoen met een uitwedstrijd tegen FC Westouter. Volgens hoofdtrainer Alex Verlinde zijn de spelers van Elverdinge klaar voor de strijd.

Alex Verlinde is bezig aan zijn eerste avontuur als hoofdtrainer. Ook een voorbereiding is dus nieuw voor hem, maar de kersverse T1 van SK Elverdinge is een tevreden man. “Voorlopig loopt het op wieltjes”, aldus Verlinde. “Ik heb een goede band met de groep en kon vrij snel de knop omdraaien. Ik was jarenlang jeugdtrainer bij Poperinge, maar dat kun je natuurlijk niet vergelijken met een job als T1. Ik kijk enorm hard uit naar de start van de competitie. Het echte werk kan dan eindelijk beginnen.”

Nog twee weken en de competitie wordt op gang getrapt, maar Verlinde hoopt dat zijn spelers nog enkele procentjes beter worden. “Er is nog werk aan de winkel, maar dat is ook normaal. We hebben nog geen enkele wedstrijd met dezelfde elf kunnen spelen, omdat er altijd wel iemand op reis is. Ideaal is het niet. Ik heb een basisploeg in mijn hoofd, maar op het veld heb ik die nog nooit aan het werk gezien.”

Ambitie: top 8

Na een moeilijk seizoen hoopt SK Elverdinge zich te herpakken, maar de T1 tempert de verwachtingen. “Ik hoop dat we in de linkerkolom kunnen eindigen. We ambiëren de top acht, maar het is vooral belangrijk dat we beter presteren dan vorig seizoen. Blijkbaar was er toen amper volk aanwezig op training, maar tegenwoordig is dat absoluut het geval niet. Ik heb al trainingen gegeven aan 36 spelers. We zijn allemaal supergemotiveerd om een fantastisch seizoen tegemoet te gaan.” Met een verplaatsing naar Westouter en een thuismatch tegen Menen oogt de competitiestart vrij pittig. “Het is zeer belangrijk dat we goed uit de startblokken schieten. Westouter is in principe een haalbare kaart, maar zij spelen wel thuis.”