Thibo Louchaert is topschutter van RW Hollebeke

RW Hollebeke draait dit seizoen mee in de subtop van vierde provinciale C. Dat heeft het voor een groot deel te danken aan hun goaltjesdief Thibo Louchaert. Hij zorgde al voor 19 doelpunten.

RW Hollebeke verloor voor het eerst op eigen veld afgelopen weekend. In de derby tegen SK Zillebeke leek het lange tijd bij een brilscore te blijven tot Zillebeke in het slotkwartier alsnog de winnende treffer scoorde. “We waren aan elkaar gewaagd”, weet Thibo Louchaert. “Het team dat zou scoren, ging wellicht de match ook winnen. Na de 0-1 waren er nog enkele kansjes, maar scoren lukte niet meer. Verliezen doet altijd pijn en zeker als het een derby is. Het Camiel Couckestadion zat bomvol.”

Toch mag de 23-jarige spits die werkt voor Defensie, niet klagen dit seizoen, hij stond al 19 keer aan het kanon in de 12 matchen dat hij speelde. “Het is mooi dat ik mijn steentje kan bijdragen. Natuurlijk heb ik ook veel te danken aan de ploegmaats die hard werken en me voldoende bevoorraden.”

Ze verloren tegen Zillebeke voor het eerst op eigen veld, al staan er officieel wel twee nederlagen op de kalender. Na de thuiszege tegen KSV Moorsele B volgde er een klacht van die ploeg. “We zouden een wisselmoment te veel gedaan hebben. Vier in plaats van drie”, laat sportief verantwoordelijke Kris Titeca weten. “De laatste twee wissels verliepen wat gespreid, omdat een gekwetste speler van het terrein werd gedragen. In principe gebeurde het wel in dezelfde fase. Achteraf werd door de afgevaardigde van Moorsele aan de scheidsrechter gevraagd om die wisselminuten verspreid in te geven in de computer. Onze nietsvermoedende scheidsrechter, die duidelijk niet op de hoogte was van het wisselsysteem, voegde zo dit kleine verschil in. De verklaring van de scheidsrechter staat op papier, maar toch kregen wij een overdreven en onverdiende forfaitnederlaag aangesmeerd door Voetbal Vlaanderen. Volgens het reglement moet de scheids de kapitein wijzen op het feit dat er geen vierde wisselmoment mag. Als dit toch gebeurt, moet de scheids de wedstrijd staken. We vinden het onsportief van Moorsele”, zegt Thibo.

“Nu staan we zevende en anders hadden we op plaats vijf gestaan. De volgende match is op zaterdag 14 december op het veld van KSV Moorsele B. Dat wordt een fijn weerzien.” (API)