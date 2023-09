Jong Helkijn slikte al drie rode kaarten in seizoenstart: “Scheidsrechters hebben onze Waalse mentaliteit niet graag”

In vierde provinciale C maakte Jong Helkijn op de vorige speeldag (7-2) brandhout van White Star Desselgem. Toch zit coach Jérémy De Neve met kopzorgen. Drie van zijn spelers liepen al tegen een rood karton aan en er is de gevulde ziekenboeg.

“We begonnen de partij tegen Desselgem, wat cijfers betreft, heel goed. Na 30 minuten stond het al 5-0”, zegt trainer Jérémy De Neve. “We slaagden erin de tegenstander terug te drukken en na een heel goeie eerste helft stonden de bordjes op 6-1. Na de koffie was het iets minder, maar gezien de tussenstand niet geheel onlogisch. Ik kon dan ook naar hartenlust roteren met mijn bankzitters. Ook de trainer van Desselgem was vol lof over wat we op de mat brachten”, vervolgt De Neve.

17 goals, vier matchen

“Dit was een opsteker na de tegenvallende prestatie (4-3 verlies) tegen Jong Vijve. Een wedstrijd die we altijd moeten winnen. Het scorend vermogen is er, we maken zeventien doelpunten in vier wedstrijden, maar we hebben te kampen met blessures en we pakken al drie rode kaarten. Het probleem is dus dat ik nooit met dezelfde ploeg kan aantreden. We speelden nog geen vier wedstrijden op rij met hetzelfde elftal, waardoor we automatismen missen, en dan komt de frustratie. We zijn een ploeg met een Waalse mentaliteit die niet altijd op de arbitrage kan rekenen. Dat was ook zo vorig seizoen.”

Derby

Dit weekend staat de derby tegen Heestert op het programma. “Voor mij is dit een ploeg waar ik weinig over weet”, gaat Jérémy (43), woonachtig in Dottenijs, verder. “De enige info die ik heb, komt van andere trainers. We zullen de tegenstander van dienst met karakter en lef moeten aanpakken.”

“Met deze groep, een mix van jong en ervaring, moeten we ambitie hebben. Het was de bedoeling om terug te promoveren, maar het is een moeilijke reeks. Mooi voetbal brengen is oké, maar daar koop je niets mee. We zullen karakter en vechtlust moeten tonen om ons doel te bereiken. We hebben nu zeven punten, dat moesten er minstens tien geweest zijn”, aldus De Neve.

Zaterdag 30 september om 19 uur: Sparta Heestert 1B Jong Helkijn.

