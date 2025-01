Gilles Duquesne wil ook met SCT Menen (4C) titel vieren

Door de gure weersomstandigheden duurde de winterstop voor SCT Menen een week langer. Komende zondag, tenminste als Koning Winter zich deze week gedeisd houdt, hervat Sporting de competitie met een thuiswedstrijd tegen Hollebeke. En laat dat nu net de ploeg zijn die als eerste de jongens van T1 Tim Debrouwer tot een knieval dwong. “De tijd voor revanche is aangebroken”, maakt Gilles Duquesne een vuist.

Geen voetbal vorige speeldag in vierde provinciale C. Alle wedstrijden werden na de sneeuwval naar een latere datum opgeschoven. Komende zondag krijgt Menen het bezoek van RW Hollebeke. Ondanks dat Sporting er in de heenronde met 2-1 zijn eerste nederlaag leed, zijn de Ieperlingen met een voorlopige zesde plaats geen reuzendoders.

Eerste seizoen

“We dolven er ons eigen graf”, blikt Gilles Duquesne nog even achterop. “In plaats van ons eigen spel op te dringen, gingen we mee in het holderdeboldervoetbal van de thuisploeg en trokken er aan het kortste eind. Zondag hebben we met Hollebeke nog een rekening te vereffenen.”

Voor Gilles Duquesne is het zijn eerste seizoen bij Menen. “En het valt bijzonder goed mee”, zegt de 25-jarige Dadizelenaar. “Bij Wevelgem ben ik begonnen. Daarna heb ik bij meerdere clubs mijn strepen verdiend. Met Stasegem mocht ik zelfs een titel vieren, maar door een meningsverschil met T1 Jorn Christiaens hield ik het daar vroegtijdig voor bekeken. Enkele seizoenen geleden vroeg mijn oudere broer Aaron om hem te vervoegen bij Rekkem. Dat zag ik best wel zitten. Maar wegens de tegenvallende resultaten ben ik er niet lang gebleven. Nadat ik gedurende meerdere maanden inactief was, hervatte ik dit seizoen bij Menen. Na een korte inloopperiode haalde ik al snel mijn oude niveau. Ondertussen heb ik reeds mijn jawoord gegeven voor een verlengd verblijf bij Menen.”

Vijfpuntenkloof

SCT Menen pakte de eerste periodetitel, maar kijkt momenteel als tweede gerangschikte tegen een vijfpuntenkloof aan ten opzichte van leider Aalbeke. “Ondanks dat we ons lot niet meer in eigen handen hebben, ben ik er nog altijd van overtuigd dat de titel nog kan. Weliswaar op voorwaarde dat we onderweg niks meer laten liggen en op de slotdag Aalbeke gaan kloppen”, besluit Gilles Duquesne. (Fonzie)

Zondag 19 januari om 15 uur: SCT Menen – RW Hollebeke