Gilles Duquesne voelt zich goed bij SCT Menen

SCT Menen sloot het jaar 2024 met een 2-4-zege op Passendale en een voorlopige tweede plaats op de ranglijst in schoonheid af. Na de winterstop hoopt Sporting dat het alsnog de kloof van vijf punten met leider FC Aalbeke kan dichtrijden. “Dat is inderdaad de bedoeling”, opent Gilles Duquesne.

“Na de 0-4-zege op Zillebeke waren we goed op weg om de titel binnen te halen. Maar wat achteraf een feest moest worden, werd een triestige afgang. Het spijtige voorval met onze Fabio Schifano kwam bij iedereen hard aan. Na deze gewonnen topper waren we aangeslagen, hadden we wat tijd nodig om weer op onze positieven te komen.”

“En bovenal, door het uitvallen van Fabio verloren we een topper die aardig op weg was om zich tot topscorer te kronen. En ook het gekwetst uitvallen van Bert Desal, onze rustbrenger op het middenveld, was een serieuze tegenvaller. Nu krijgen we enkele weken rust voorgeschreven die ons van pas zal komen om de batterijen weer op te laden. Daarna hervatten we met een verplaatsing naar Zonnebeke B die we absoluut willen winnen.”

‘Bec de gaz’

“Of we nog in onze titelkansen geloven? Daar moet je niet aan twijfelen. Het zal er nu vooral op aankomen geen punten meer te grabbel te gooien en te hopen dat Aalbeke ergens op een bec de gaz loopt. Het zou nogal wat zijn, mochten we op de laatste speeldag op Aalbeke uiteindelijk met de titel gaan lopen.”

Goede ploeg en sfeer

Gilles Duquesne is aan zijn eerste seizoen bezig bij SCT Menen. “En ik heb het mij nog niet beklaagd”, zegt de 25-jarige Dadizelenaar. “Wij hebben een goede ploeg en de sfeer is uitstekend. Ondertussen heb ik al heel wat voetbalwatertjes doorzwommen. Als jonge gast doorliep ik de jeugdreeksen bij Wevelgem. Daarna droeg ik de kleuren van Rekkem en Stasegem. Bij Ons Genot mocht ik zelfs een titel vieren.”

“Ook bij Wervik waagde ik mijn kans en bereikte er zelfs de A-kern. En ook bij RC Lauwe, toen onder T1 Fanny Schamp, mocht ik proeven van eerste provinciale. Zelfs bij Kuurne heb ik nog een kort verleden. Met mijn keuze voor Menen heb ik het getroffen. Hier krijg ik respect en word ik gewaardeerd. Alles is dus aanwezig om er nog een verlengstuk aan te breien”, besluit Gilles Duquesne.

(AVW)

Zaterdag 11 januari om 18.30 uur: SC Zonnebeke B – SCT Menen.