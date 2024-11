Gerdy Saelens is nieuwe coach van BS Geluveld B

Amper enkele weken na zijn vertrek bij GS Voormezele gaat Gerdy Saelens een nieuwe uitdaging aan als coach bij BS Geluveld B. “Ik had niet de ambitie om zo snel terug in het voetbal te stappen. Maar Geluveld is de club van mijn hart. Ik heb niet lang getwijfeld”, vertelt Gerdy.

Gerdy Saelens speelde zelf vijftien jaar voor Geluveld en was er in het verleden ook al drie jaar trainer van de A-ploeg. “De periode voor Voormezele was ik actief als coach in Geluveld”, vertelt Gerdy Saelens. “Het is een heel mooie club en ik ben dus tevreden dat ik deze kans krijg. Toen ze mij belden, heb ik niet lang getwijfeld. BS Geluveld is de club van mijn hart. Ik krijg ook een mooie, gemotiveerde groep om mee te werken.”

Uit elkaar

Saelens en GS Voormezele gingen een viertal weken gelden nog in onderling overleg uit elkaar. “Ik was bezig aan mijn vijfde seizoen in Voormezele. De resultaten vielen tegen. Vandaar hebben we samen in functie van de club beslist om uit elkaar te gaan. En blijkbaar zijn de jongens daar wakker geschud, want er volgen nu wel resultaten.”

De 50-jarige Geluwenaar hoopt hetzelfde effect te hebben in Geluveld, waar hij Gino Deklerck opvolgt. Geluveld B staat momenteel op de tiende plaats in vierde provinciale C met zeven punten uit tien wedstrijden. “Resultaten blijven belangrijk, ook bij een B-ploeg. Ze zijn nodig om iedereen gemotiveerd te houden. Maar het hoofddoel van onze ploeg is om enkele jonge gasten zo dicht mogelijk te laten aanleunen bij de A-ploeg. Het zal een kwestie worden van keihard werken om dat te bereiken. Het seizoen zal voor mij geslaagd zijn als enkele jongens die stap kunnen zetten.”

Komend weekend trekt Saelens met zijn nieuwe ploeg naar RW Hollebeke. “Een moeilijke verplaatsing. Hollebeke lijkt thuis wel onklopbaar. Maar het is aan ons om daar iets op te vinden. Als we denken dat we geen kans maken, vertrekken we beter niet naar Hollebeke. We hebben kwaliteit genoeg om het iedere ploeg moeilijk te maken”, besluit de mixingcoach bij McBride. (BP)