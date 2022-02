T1 Tony Bourgeois verlaat Hertsberge (4B): “Het afscheid zal toch een beetje pijn doen”

De jongens van de Breeweg startten het nieuwe kalenderjaar met overwinningen tegen achtereenvolgens Eendracht Brugge en Heist B. In Wenduine moesten zij het onderspit delven.

Hoewel bijna alle spelers andere oorden opzoeken, slaagt Tony Bourgeois er nog steeds in bezieling in de groep te pompen. “De jongens geven nog altijd het beste van zichzelf, van uitbollen is geen sprake. Anderzijds moet ik wel erkennen dat ze met te gemakkelijke uitvluchten af en toe een training aan zich voorbij laten gaan.”

“Vijf competities geleden startte ik hier een driejarenplan op. We moesten derde provinciale nastreven. Dit lukte niet wegens te weinig potentieel. Ik bleef ijveren om alsnog te promoveren onder de slagzin: in vierde provinciale is er slechts één weg: die naar omhoog. We startten de huidige competitie hoopgevend met zes op zes. Daarna kregen de resultaten een wisselvallig karakter met als absoluut dieptepunt de 9-0 pandoering in Dudzele begin december.”

Helemaal alleen

“Flauw hoef ik er niet over te doen. De ambities van het bestuur en mezelf liepen steeds verder uiteen. Toch zal het afscheid een beetje pijn doen. In Wenduine bijvoorbeeld had ik twee wisselspelers mee. Toen ik die inbracht zat ik helemaal alleen in die dug-out. Dit betreur ik enorm, net als het feit dat die fantastische spelersgroep zal uiteenvallen.”

“Mijn opvolger wens ik alle succes toe, maar ik zit niet in zak en as. Liefst 15 kampioenschappen voetbalde ik in alle reeksen en nu ben ik aan mijn twaalfde competitie bezig als trainer. Ik blijf zitten met de vraag: stel dat ik nu top in Hertsberge, wat zal er gebeuren? Neen, aan afhaken denk ik niet, al wacht mij volgend seizoen met Eendracht Brugge een wondermooie vereniging. Eerst wil ik nog presteren langs de Breeweg. Mijn streefdoel blijft 40 punten behalen aan de meet. Om dit te bereiken zullen we serieus moeten uit onze krammen schieten. Als we daar samen in slagen, dan vertrek ik met opgeheven hoofd.” (JPV)

Zondag 20 februari om 15 uur: KSKD Hertsberge – KFC Lissewege B.