Miguel en Warre zijn sterkhouders bij KSK Steenbrugge: “Top vijf halen zou superprestatie zijn”

Doelman Miguel Libbrecht en verdediger Warre Van Leirsberghe zijn de defensieve sterkhouders van KSK Steenbrugge (4B). “Ik droom ervan om te promoveren naar derde provinciale, al missen we daarvoor nu nog de maturiteit.”

Doelman Miguel Libbrecht keepte tijdens zijn jeugdjaren in Roeselare. Daarna volgde Izegem en de eerste ploeg van Gent Zeehaven. Hij verkeerde in bloedvorm toen een blessure roet in het eten gooide. “Eens hersteld opteerde ik voor Maldegem, Ursel en één seizoen bij Steenbrugge. Daarna trok ik voor vijf competities naar Maria-Aalter. In het tussenseizoen had ik nood aan andere lucht, dus keerde ik terug naar mijn vroegere liefde, KSK Steenbrugge. Ik kwam er terecht bij een ambitieus geheel. We sprokkelen behoorlijk wat punten, maar zijn er nog niet in geslaagd een topper het nakijken te geven. Wel oogstten we een puntendeling tegen leider Torhout. Zelf hield ik al enkele keren de nul. We zullen nog veel opponenten doen schrikken en mikken op de top vijf”, verzekert Miguel.

Promoveren

Warre Van Leirsberghe is een reus van 21 die al zijn hele leven voetbalt bij KSK Steenbrugge. “Dit is mijn vierde seizoen hier. Ik treed het liefst aan als centrale verdediger, al mag de coach me ook in het steunvlak zetten. Onze jeugdwerking vind ik ronduit schitterend en zoals de eerste ploeg momenteel bezig is… Geweldig, toch? Ik droom ervan om te promoveren naar derde provinciale. Ik ben echt overtuigd dat ons geheel in de hogere reeks potten zou kunnen breken. Anderzijds, er liggen te veel kapers op de kust. We zijn jong, worden geconfronteerd met superervaren opponenten en bij ons ontbreekt maturiteit. Het lijkt me een jaartje te vroeg om te spreken over onze kansen om te stijgen.”

Warre: “De oefensessie van onze trainer, Nick Steyaert, en zijn assistent Jason Lava, zijn gericht op de eerstvolgende tegenstrever. De hoofdcoach kan echt grappig uit de hoek komen, maar als je tegen zijn kar rijdt blijf je best even in de schaduw.” (JPV)